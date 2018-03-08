В Москве соберутся самые успешные женщины России

10:00 08 марта 2018 0

Ирина Хакамада расскажет, как стать успешной Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В московском Vegas City Hall 27 марта пройдет Synergy Women Forum — деловой форум, который соберет самых успешных женщин России, организованный Университетом и Школой бизнеса «Синергия». Среди участниц мероприятия: генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, публицист Ирина Хакамада, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и другие знаменитости.

«Спикерами события станут женщины, которые добились успеха в разных сферах жизни: бизнесе, журналистке, культуре и искусстве. Они поделятся своим опытом, расскажут, как проложить путь к успеху, найти свое призвание и преодолеть препятствия, сохраняя баланс между работой и личной жизнью», — отмечают организаторы форума.

Помимо уже названных, помогать участницам форума самореализоваться будут: соучредитель групп компаний «Эксперт» и «ТРИО» Елена Латышева, актриса Ингеборга Дапкунайте, директор телеканала СТС Дарья Легони-Фиалко, владелица сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова, генеральный директор ИД «Сноб Медиа» Марина Геворкян, бренд-директор Marie Claire Елена Шкулева. Также ожидается выступление директора департамента информации и печати МИД России, дипломата Марии Захаровой.

Всего на форуме ожидается более 1500 участниц, среди которых будут собственники бизнеса, топ-менеджеры, представительницы сферы искусства и общественные деятели.