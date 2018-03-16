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16 марта 2018
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Главные новости Пермского края
17:16  16 марта 2018 0

В Пермском крае подростки чуть не убили женщину за килограмм конфет и 190 рублей

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, маньяк
Подростки угрожали хозяйке ножомФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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В городе Чердынь Пермского края три подростка напали на женщину и чуть не убили ее из-за килограмма конфет и 190 рублей. Нарушителей приговорили к разным срокам заключения.

В сентябре прошлого года три подростка напали на женщину на веранде, которая расположена над ее квартирой. До того, как женщина успела спрятаться и закрыть дверь, один из нападавших ударил ее в грудь ногой, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю. После этого подростки с помощью монтировки открыли квартиру и стали угрожать женщине ножом. В итоге они нашли всего 190 рублей и килограмм конфет и с этой небогатой добычей скрылись. Двоих подростков 2001 и 2002 года рождения осудили на 4 года и 4 с половиной года в воспитательной колонии соответственно. Еще одного, 2000 года рождения, осудили условно на 4 года.

Кроме того, один из этих подростков вместе с 22-летним молодым человеком забрался в квартиру другой жительницы Чердыни. Там они похитили имущество и деньги на сумму более 12 тысяч рублей. Суд приговорил совершеннолетнего преступника к 400 часам обязательных работ.

Напомним, что недавно Пермь стала известна всей стране из-за возросшей подростковой агрессии. В пермской школе №127, в Мотовилихинском районе, на учеников напали два вооруженных ножами подростка. Они ворвались на урок в 4-й класс и нанесли ранения учительнице и школьникам, после чего попытались покончить жизнь самоубийством. Пострадали 12 человек. На злоумышленников завели уголовное дело.

Ольга Кулакова
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