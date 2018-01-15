11:33 15 января 2018 21

Данные о том, что произошло, расходятся Фото: depositphotos.com © URA.RU

В школе №127 в Перми в Мотовилихинском районе произошло ЧП. В соцсетях появилась информация о том, что на учеников напали неизвестные в масках, которые захватили один из классов в заложники, говорилось также о пострадавшем учителе. Данные о том, что именно случилось в учебном учреждении, как и информация о числе пострадавших и их травмах, разнятся. Все, что известно о резне в школе №127 — в нашей трансляции.

17:15 Профсоюзы Пермского края окажут материальную помощь учительнице Наталии Шагулиной, пострадавшей в результате конфликта в школе. «О размерах помощи решение принимается коллегиально, думаю, из всех источников профсоюзная помощь составит около 30 тысяч рублей», — цитирует ТАСС председателя краевой организации профсоюзов работников образования и науки Зою Галайда.

16:54 Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает представить к госнаграде учительницу пермской школы Наталию Шагулину, которая во время нападения спасла нескольких учеников. Соответствующее обращение парламентарий направил губернатору Пермского края Максиму Решетникову, сообщает RT.

16:38 Подросткам, устроившим бойню в школе, грозят реальные сроки, несмотря на то, что оба являются несовершеннолетними. Это предполагает известный адвокат Оксана Михалкина, которая прокомментировала «МК» трагедию. Но в силу того, что они еще не достигли 18-летнего возраста, суд не назначит им больше половины срока, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ. Вменяемая им статья предусматривает до 20 лет лишения свободы, значит, они получат сроки не более 10 лет.

16:34 Дело об инциденте в школе в Перми передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета России. «По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), по факту происшествия в одной из школ Мотовилихинского района города Перми передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении СК, поступившем в RT.

«Дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие», — пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она уточнила, что следователи оценят и действия сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также всех, на ком лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе.

16:30 Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил сочувствие пострадавшим при поножовщине в пермской школе на своей странице в «Твиттере».

«Искренне сочувствую пострадавшим от нападения на школу в Перми и их семьям. Чтобы нападать на школьников и учителей — никогда ТАКОГО у нас в стране не было. Еще одно следствие „глобализации и нравов“ и преступных архетипов поведения», — написал Пушков.

16:27 Версию, что подростки решили напасть на учеников пермской школы из-за оскорбления в социальных сетях, опроверг администратор паблика, в котором был опубликован негативный пост, сообщает Life.ru. Один из нападавших «не юзал наркоты и не пошел резать всех из-за мема», — написал администратор. Он добавил, что паблик на 100% карикатурный, а молодой человек был в хороших отношениях с пабликом, его комментарии абсолютно саркастичны и никакого серьезного подтекста в нем нет.

16:19 Ситуацию прокомментировали родители, чья дочь учится в классе с пострадавшими детьми. По ее словам, двое подростков зашли и сразу напали. Говорит, пока один нападал на учительницу, второй молился, сообщает 59.ru.

16:09 Пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко сообщила РИА Новости, что бывший ученик, ставший участником поножовщины, смог попасть в учебное заведение, сказав на входе, что забыл пропуск. «У одного мальчика был пропуск действующий, второго охранник записала в журнал посетителей, он сказал, что забыл пропуск», — сказала Левченко.

16:04 Мама одной из учениц 4-го класса рассказала RT, что «никакой драки между старшеклассниками не было. И учительница их не разнимала. На урок зашли эти двое парней в черных масках, а потом без лишних слов сняли чехлы с ножей и стали резать горло учительнице. Это мне рассказывает моя дочь». Она добавила, что дети очень напуганы, нет никакого желания ни идти в эту школу, ни об этом разговаривать. Все очень переживают за классную руководительницу и за тех двух мальчиков, которых только что перевели в реанимацию после операции.

15:59 Пермская учительница, пострадавшая во время поножовщины в школе, находится после операции в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края. Сейчас она в реанимации, еще не пришла в себя, ее состояние тяжелое. По данным представителя минздрава, другие два ученика, которым потребовалась операция, находятся в состоянии средней тяжести, а остальные госпитализированы в детскую краевую больницу в состоянии средней тяжести. Дети в момент происшествия сидели за партами и потому получили в основном ранения верхней части тела: ранения в голову, шею и руки, которыми они защищались от напавших.

15:45 Телеграм-канал Mash приводит рассказ ученика 4Б о нападении на школу: «У нас был урок труда, нам учительница объясняла, что делать. И вдруг к нам ворвались два старшеклассника, одетые в черное, подошли к учительнице и стали наносить удары ножом. Мы испугались, стали кричать „Помогите!“ и отходить к окну. Второй старшеклассник стоял в дверях и не выпускал нас, когда мы хотели пробраться к выходу. Когда мы к нему подходили, он выставлял нож. Когда мы убегали, первый старшеклассник стал наносить удары ножом и нам. Когда он нанес мне удары ножом, я отбежал к окну, тогда ко мне подошел второй старшеклассник и жестами показал, что не будет меня бить, потому что я поднял руки. Один мальчик (Саша) побежал к двери, и тогда второй старшеклассник нанес ему удар ножом. Улучив момент, все побежали к двери и убежали. Старшеклассники все делали молча, по именам друг друга не называли».

15:35 Зампред комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов прокомментировал RT драку между двумя учениками в пермской школе. «Во-первых, мы направим письмо в органы опеки, обратимся к директору данной школы, в региональный департамент образования. Происходит так, что региональные власти в сфере образования, региональные школы не реагируют на имеющиеся данные. Человек числился на учете в психдиспансере, в школе был накал страстей и конфликтные ситуации. Все эти вопросы очень остро стоят на повестке дня. Из-за бездействия, из-за отсутствия школьных психологов страдают дети…», — заявил Чернышов.

15:33 Издание ProPerm сообщает, что во время происшествия «тревожная кнопка» не была задействована. В ООО «Охранное агентство „Аякс“», с которым у школы заключен контракт на охрану, не стали пояснять, почему их сотрудница не воспользовалась «тревожной кнопкой» и как один из нападавших попал в здание.

15:32 В школе № 127 Мотовилихинского района Перми, где произошло нападение на учеников, по предварительным данным, не работала система видеонаблюдения. Об этом сообщила РИА Новости представитель губернатора Пермского края, не став уточнять подробности.

15:15 По резне в Перми высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля предостерег от преждевременных выводов о том, стоит ли менять подходы к обеспечению безопасности учебных учреждений. «Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем делать любительские рассуждения», — предложил Песков, добавив, что нужно дать Росгвардии и МВД разобраться с тем, на каком уровне осуществлялась безопасность в учебном заведении.

14:49 Один из участников резни в пермской школе госпитализирован, второй находится районном отделении полиции №4. В данный момент его допрашивают. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на управление Росгвардии по Пермскому краю.

14:42 Один из парней, которые устроили резню в пермской школе, пытался покончить с собой. Об этом «URA.RU» рассказала одна из учениц. Кроме того, выяснилось, что мать зачинщика преступления отказалась посещать его в больнице. «Нет. Я не поеду. А зачем?» — цитирует женщину telegram-канал Mash.

ФОТО: telegram-канал RT

14:29 Телеканал RT обратил внимание на переписку в соцсетях подростков, один из которых считается причастным к нападению на пермскую школу. Молодой человек выступал в поддержку блогера Алексея Навального и называл Россию «страной рабов». Кроме того, пермский подросток с интересом относился к видеозаписям, посвященным расстрелу в школе «Колумбайн», произошедшей в американском штате Колорадо в 1999 году.

14:10 Учительница, пытавшаяся разнять драку, спасла жизни нескольких учеников. По словам матери одного из выживших детей, педагог смогла оттолкнуть нападавшего от школьников, и им удалось сбежать, сообщают РИА Новости.

13:50 В деле о резне появились новые детали. По данным telegram-канала Mash, двое 16-летних подростков организовали совместное нападение на школу, однако в момент инцидента между ними произошел конфликт. Отмечается, что один из нападавших с давних пор не отличался примерным поведением. В колледже, где он обучается, учителя помнят, что однажды подросток пришел на урок в невменяемом состоянии и потерял сознание.

13:24 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова срочно вылетает в Пермь в связи с инцидентом в школе. Об этом детский омбудсмен сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию во время разберемся на месте, — написала Кузнецова. — Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, КДНи ЗП? А охрана в конце концов? Где это все?! У меня очень много вопросов».

13:22 По данным пресс-службы минздрава Пермского края, общее число пострадавших — 15 человек, 12 из них госпитализированы. Женщина-педагог и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. В данный момент уже начались операции. Ещё девять пострадавших детей уже осмотрены врачами, с поверхностными травмами они направлены в Детскую краевую клиническую больницу.

13:15 Появились фотографии с места с места резни в пермской школе №127. Фотокорреспондент «URA.RU» сумел заснять территорию школы до того, как сотрудники полиции попросили прессу покинуть место инцидента.

1/6 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

13:00 Как сообщил «URA.RU» замминистра здравоохранения Прикамья Михаил Мальцев, троих пострадавших (двоих нападавших и женщину-педагога) сейчас готовят к операциям в больнице №4. У остальных девяти детей непроникающие ранения — их жизни вне опасности.

12:52 Старшеклассники 127-й школы в беседе с «URA.RU» сообщили, что один из нападавших состоял на учете у психиатра из-за попыток суицида в прошлом. По словам школьников, юноша склонен к агрессии, но учился хорошо.

12:39 Telegram-канал Mash опубликовал видео задержания предполагаемого виновника резни. На кадрах видно, как молодого человека укладывают в машину скорой помощи. Видно, что школьник находится в сознании. Как уточняет телеканал RT ссылкой на пресс-службу краевого МВД, в результате инцидента пострадали 12 человек — 11 несовершеннолетних и один учитель.

12:31 Как сообщает корреспондент «URA.RU», один из пострадавших находится в реанимации. По данным телеканала Mash, речь идет о 10-летнем ребенке. У него глубокое ножевое ранение шеи.

12:24 Появляются все более странные подробности. По данным телеграм-канала Mash, предполагаемый организатор поножовщины — 16-летний молодой человек — и его друг решили напасть на учеников из-за оскорбления в социальных сетях.



Ученики 127-й школы уверяют, что все произошло из-за новогоднего поздравления админа местного паблика: «С Новым Годом, псы». Школьника возмутило подобное панибратское отношение к его персоне, и парень вместе с другом приняли решение провести «показательную месть».



Организатор резни, добавляет телеграм-канал Mash, участвовал в российской олимпиаде по физике. Учителя отмечали его высокие интеллектуальные способности.

12:24 Как передает корреспондент «URA.RU», некоторых эвакуированные дети не успели забрать свою одежду.

12:22 Как сообщает корреспондент «URA.RU», к школе прибывают родители учащихся, но внутрь их пускают выборочно. Только что отец одной из школьниц вывел свою дочь из здания. Также известно, что другую учащуюся — свидетельницу самой поножовщины, увела подруга.

12:12 В Следственном комитете официально подтвердили, что причиной ЧП стала драка между двумя школьниками с применением ножей. Разнять парней попытались педагоги и другие ученик. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

12:09 Как передает корреспондент «URA.RU», губернатор Максим Решетников приехал в школу и сейчас находится внутри здания.

12:03 Источник агентства в школе утверждает, что это был конфликт на бытовой почве: двое старшеклассников повздорили, ссора привела к потасовке с применением колюще-режущих предметов.

12:01 Известно, что из школы эвакуировали 698 детей и 45 взрослых.

11:58 Официально о версии о том, что в школе произошло не нападение посторонних, а поножовщина между учениками, силовики не говорят.

11:54 Двое нападавших задержаны сотрудниками МВД, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства.

11:53 Как стало известно «URA.RU», во все школы направлены направлены телефонограммы об усилении мер безопасности.

11:53 Как передает корреспондент «URA.RU», сейчас территория школы оцеплена — полиция никого не пропускает.

11:49 Часть детей после того, как произошло ЧП, убежали в торговый центр, расположенный неподалеку.

11:45 По данным регионального минздрава, состояние двоих пострадавших, 16-летнего ученика и педагога, тяжелое. Им проводят операции.

11:42 В Сети появилось фото с места происшествия. Известно, что в школу выехал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Фото: группа «Пермяч» во «ВКонтакте»

11:41 Сейчас «Интерфакс» сообщает о том, что в школе №127 произошел конфликт между учащимися. Говорится, что пострадали от 5 до восьми учеников.

11:39 Одним из первых в социальных сетях пермяк Антон Толмачев рассказал, что в заложники взят 4б класс, пострадали учитель и несколько школьников. Впрочем, мужчина уточнил, что эта информация не проверена.