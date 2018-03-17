07:27 17 марта 2018 0

Свою добычу он спрятал в пакет и незаметно ретировался Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропорту Домодедово охранник одного из торговых центров проник в секс-шоп, который находится на территории воздушной гавани. Его добычей стал резиновый член.

Ограбление было снято на камеру видеонаблюдения, передает Telegram-канал «112». На записи видно, что мужчина в служебной форме спустился в секс-шоп по приставной лестнице откуда-то сверху. Затем он подошел к прилавку, выбрал необходимое, положил в пакет и тем же путем удалился.

В данный момент охранник задержан. Решается вопрос о том, какое наказание его ждет.