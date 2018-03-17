Свою добычу он спрятал в пакет и незаметно ретировался
В аэропорту Домодедово охранник одного из торговых центров проник в секс-шоп, который находится на территории воздушной гавани. Его добычей стал резиновый член.
Ограбление было снято на камеру видеонаблюдения, передает Telegram-канал «112». На записи видно, что мужчина в служебной форме спустился в секс-шоп по приставной лестнице откуда-то сверху. Затем он подошел к прилавку, выбрал необходимое, положил в пакет и тем же путем удалился.
В данный момент охранник задержан. Решается вопрос о том, какое наказание его ждет.