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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:45  28 апреля 2018 1

Глава РЖД за год заработал как 255 сотрудников компании

Медийный запуск Всероссийского конкурса
Топ-менеджеры компании получили премии за выполнение планаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Гендиректор РЖД Олег Белозеров опубликовал сведения о своих доходах за 2017 год. В общей сложности они составили 180,5 миллиона рублей.

Из общей суммы 26,5 миллиона — доходы от банковских вкладов, а 154 миллиона — выплаты по основному месту работы. Средняя зарплата в РЖД, по словам Белозерова, составляет 50,2 тысячи рублей. Следовательно, руководитель компании получает примерно в 255 раз больше рядового сотрудника, пишет РБК.

Как уточнили изданию в РЖД, по итогам года совет директоров выполнил все основные показатели KPI, по которым определяются размеры премирования топ-менеджеров. Так, рост чистой прибыли по РСБУ по сравнению с 2016 годом вырос в 2,7 раза и достиг 17,5 миллиарда рублей.

Игорь Чукреев
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