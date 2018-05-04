Погибло двое заключенных
На федеральной трассе в Ленинградской области, столкнувшись с большегрузом DAF, перевернулась спецмашина управления ФСИН. Двое заключенных и водитель грузовика погибли на месте происшествия.
Всего в автомобиле службы исполнения наказаний «Валдай» находились пятеро заключенных и четверо сотрудников ФСИН. Конвоиры не пострадали. Как сообщает ИА FlashNord, погибшие были осуждены на 11 и 12 лет и должны были выйти на свободу через несколько месяцев. По роковой дороге их везли в колонию-поселение за хорошее поведение.
Причиной столкновения стал выезд грузового автомобиля на встречную полосу, пишет RT. Трагедия произошла в Ломоносовском районе Ленобласти на 57 км автодороги «Нарва» (Таллинское шоссе).