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04 мая 2018
22:01  04 мая 2018 3

Замурованные в машине ФСИН заключенные погибли в страшной аварии. Их ждала свобода. ВИДЕО

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, фсин россии, эмблема фсин
Погибло двое заключенныхФото: Владимир Андреев © URA.RU

На федеральной трассе в Ленинградской области, столкнувшись с большегрузом DAF, перевернулась спецмашина управления ФСИН. Двое заключенных и водитель грузовика погибли на месте происшествия.

Всего в автомобиле службы исполнения наказаний «Валдай» находились пятеро заключенных и четверо сотрудников ФСИН. Конвоиры не пострадали. Как сообщает ИА FlashNord, погибшие были осуждены на 11 и 12 лет и должны были выйти на свободу через несколько месяцев. По роковой дороге их везли в колонию-поселение за хорошее поведение.

Причиной столкновения стал выезд грузового автомобиля на встречную полосу, пишет RT. Трагедия произошла в Ломоносовском районе Ленобласти на 57 км автодороги «Нарва» (Таллинское шоссе).

Семен Гринберг
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