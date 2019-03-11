Фотограф Лошагин задолжал сыну 2,5 млн рублей алиментов

Лошагин отказался от сына после женитьбы на Юлии Прокопьевой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Модный фотограф Дмитрий Лошагин, который отбывает срок за убийство жены — модели Юлии Прокопьевой, не платит алименты сыну с 2011 года. За этот период долг перед ребенком, которому уже 12 лет, достиг суммы в 2,5 млн рублей.

«Мы развелись в 2010 году. При этом подписали соглашение, что ежемесячно он будет перечислять на сына 25 тысяч рублей. Плюс к этому раз в год будет передавать сумму, эквивалентную тысяче долларов, или оплачивать ребенку поездку за границу. После развода он нормально общался с сыном, регулярно передавал деньги. Но после того, как женился на Юлии, заявил, что больше платить алименты не будет — новая женщина, новая жизнь, сын ему не нужен», — рассказала «URA.RU» Татьяна Лошагина, бывшая жена фотографа.

Лошагин через суд пытался добиться отмены соглашения по алиментам. Он хотел доказать, что его доход в месяц составляет всего 16 тысяч рублей. По словам Татьяны, Юлия не хотела, чтобы Лошагин общался с ней и сыном. Она даже требовала, чтобы Татьяна сменила фамилию, утверждает экс-жена фотографа. «Я обратилась в суд, есть решение по алиментам, но приставы ничего не добились. А позже он сел. Единственный раз он заплатил деньги в начале 2015 года между судами, перечислил свой гонорар 100 тысяч рублей за участие в передаче на канале «Россия», — добавила Татьяна.

Татьяна Лошагина рассказала о соглашении с фотографом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«URA.RU» сообщало, что к Лошагину готовится иск сразу на семь млн рублей. «2.18 млн — это сумма морального вреда, который он должен выплатить по суду матери убитой жены Светлане Рябовой, 2.5 млн — долг по алиментам и 2 млн — наследство фотомодели, которое Лошагин успел получить до колонии», — объяснил «URA.RU» Иван Волков, адвокат Рябовой. Ранее стало известно о том, что Лошагин отсудил 285 тысяч рублей у Светланы Рябовой. Сейчас фотограф находится в екатеринбургской ИК № 10. Сюда он был доставлен из ИК № 54 в Новой Ляле, где его хотели изнасиловать заключенные.