Мать убитой Лошагиным модели хочет отсудить у фотографа лофт

Лофт екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, обвиненного в убийстве супруги, может быть арестован через суд. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат матери убитой Иван Волков.
«Квартира не являлась общей собственностью, Юлия купила ее до замужества. А Лошагин после первого приговора, который его оправдал, бегом побежал и успел до второго приговора вступить в права наследования, хотя он к квартире отношения не имеет», — уточнил Волков.
Адвокат уточнил, что иск готовится почти на семь миллионов рублей. «2 млн 180 тысяч рублей — это сумма морального вреда, который он должен выплатить по суду матери убитой жены Свтелане Рябовой, 2 млн 500 тысяч — долг по алиментам перед бывшей женой Татьяной Лошагиной и 2 миллиона рублей — наследство фотомодели, которое Лошагин успел получить до колонии», — рассказал собеседник.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Дмитрий Лошагин был приговорен к десяти годам заключения за убийство жены-модели. Накануне стало известно о том, что он отсудил 285 тысяч рублей у Светланы Рябовой. Сейчас фотограф находится в екатеринбургской ИК № 10. Сюда он был доставлен из ИК № 54 в Новой Ляле, где его хотели изнасиловать заключенные.