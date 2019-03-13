Шипулин распродает свое спортивное снаряжение

На аукцион спортсмен выставил около дюжины лотов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Олимпийский чемпион по биатлону, екатеринбуржец Антон Шипулин организовал аукцион в рамках собственного благотворительного фонда. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. По словам спортсмена, распродажа посвящена завершению его профессиональной карьеры.

«Ребятки здравствуйте! Нахожусь в Швеции и забыл рассказать самую важную новость. Уже несколько дней на сайте моего благотворительного фонда вы сможете видеть информацию, проводится благотворительный аукцион», — пояснил Шипулин. По его словам, на продажу выставлены лыжи, комбинезон, в котором он выступал на Рождественской гонке, всего около дюжины лотов.

«Традиционно все вырученные на аукционе средства пойдут на приобретение инвентаря для детей из социальных учреждений Свердловской области», — написал Шипулин. Спортсмен уточнил, что аукцион продлится до 21 марта до 10.00 по московскому времени.

Уральский биатлонист заявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года. Ранее «URA.RU» сообщало, что Шипулин в сентябре собирается принять участие в выборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу.