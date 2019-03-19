Московский кредитный банк начал поддерживать стартапы

Банк стал партнером программы Visa Everywhere Initiative Фото: unsplash.com © URA.RU

ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) стал партнером программы по развитию инноваций и поддержке стартапов Visa Everywhere Initiative. Эта международная инициатива направлена на поиск, продвижение и внедрение инновационных решений и бизнес-проектов в финансовый сектор и индустрию розничной торговли в России и мире, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Московский кредитный банк заинтересован в развитии своих продуктов с помощью современных и инновационных решений. По итогам программы мы также хотели бы привлечь команды с наибольшим потенциалом к разработке общих проектов», — рассказал директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

Участвовать в программе Visa Everywhere Initiative могут не только стартапы, сотрудники корпораций, начинающие и состоявшиеся предприниматели, но и студенческие и даже школьные команды (в возрасте от 16 лет). Победители получат денежный грант на разработку и запуск своего проекта от компании Visa, а также специальный приз от «Московского кредитного банка». Также финалисты программы получат менторскую поддержку и возможность сотрудничества с МКБ. Заявки на участие в Visa Everywhere Initiative принимаются с 15 марта по 15 мая 2019 года.

На правах рекламы