Официальную причину смерти Михаила Лесина поставили под сомнение

Судмедэксперты изучили доклад американских властей Фото: unsplash.com © URA.RU

Травмы, зафиксированные на теле бывшего министра печати России Михаила Лесина, указывают на то, что его смерть может носить криминальный характер. К такому выводу пришли медицинские эксперты, изучившие судебный отчет властей США.

«Это необычный случай. Травмы слишком серьезные, даже для человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения», — заявил бывший главный судмедэксперт штата Нью-Гемпшир Том Эндрюс. По его словам, повреждения, полученные Лесиным, могут указывать на падение или ряд падений, ставших следствием «силового воздействия», сообщает «Радио свобода».

Бывший профессор медицинского факультета университета Уэйк Форест в Северной Каролине Дональд Джейсон поддержал коллегу и усомнился в достоверности официальной версии. «Лесина могли избить или пытать, так как в отчете сказано, что у него была обнаружена травма колена», — рассказал эксперт.

Ранее городские власти Вашингтона представили отчет о смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина, который скончался в США в 2015 году. В документе сказано, что у Лесина были зафиксированы перелом подъязычной кости и перелом шеи. Отдельно в докладе подчеркивается, что Лесин постоянно употреблял алкоголь во время деловых поездок.

Напомним, что тело Михаила Лесина было обнаружено в номере отеля в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что он умер от сердечного приступа, но позже на теле нашли следы травм.