Строительство главного арктического моста на Ямале отложили на год

Активная фаза строительства моста через Обь в районе Салехарда, который является важной частью проекта «Северный широтный ход», начнется к весне 2020 года, а не в 2019 году, как это планировалось ранее. Задержка произошла из-за необходимости корректировки проекта и снижения его себестоимости. Об этом рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи с журналистами в Салехарде.
«Идет постоянна борьба за его стоимость. Понимаем, что проект очень большой и дорогой. Условия концессии, которая была подписана правительством страны в прошлом году, очень жесткие. Нам нужно в финансовые параметры умещаться. Компании-исполнители занимаются себестоимостью. Один из способов уменьшения себестоимости — это применение тех наработок, которые успешно апробированы на строительстве Крымского моста», — рассказал Дмитрий Артюхов.
Он добавил, что в связи с переносом старта активной стройки строителям придется нагонять сроки.
Совмещенный железнодорожный и автомобильный мост через Обь является важным звеном проекта «Северный широтный ход». Проект в целом предполагает строительство железнодорожной ветки на Ямале, которая объединит существующие Северную и Свердловскую железные дороги в единую сеть.