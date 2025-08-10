Ресторан в аэропорту ЯНАО работал по поддельным документам

Управляющая ресторана «Братья Райт», расположенного в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), оформляла для себя и своих сотрудников, в том числе для повара поддельные межкнижки. Это уже второй скандал в общепите хаба, концессионером которого является ООО «Уренгойаэроинвест». Подробности сообщает Новоуренгойский горсуд. Кроме этого, ресторан собрал негативные отзывы в сети.
Управляющая ресторана «Братья Райт», расположенного на территории аэропорта Нового Уренгоя имени Губкина, оформила для себя, повара, официанта, а также для бариста поддельные межкнижки. «По предварительной договоренности приобрела у неустановленного дознанием лица за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей личную медицинскую книжку от 27 мая 2024 на имя <…>, содержащую ложные сведения о якобы пройденном последней предварительном медицинском осмотре в АО „МСЧ „Нефтяник“ и якобы пройденном гигиеническом обучении и аттестации по специальности „Повар“, — сообщается в приговоре суда об одном из эпизодов уголовного дела.
Управляющая рестораном полностью признала вину, раскаялась и внесла благотворительный взнос. Однако судья пришел к выводу, что все это не освобождает подсудимую от уголовной ответственности и назначил семь месяцев ограничения свободы.
Между тем, ресторан получил немало негативных отзывов в сети. «Видела, как повар руками все подтирал, без перчаток! Никакой стерильности! Что это вообще такое?» — пишет Виктория на портале городского информационного сервиса «2 ГИС».
«Ужасно, подали грязные приборы с остатками еды! Не извинились, молча принесли такие же грязные. Фужер весь в пятнах. Обслуживание никакое, все „на отвали“, не было элементарной вежливости», — сообщается в другом отзыве на той же платформе. Администрация ресторана принесла извинения.
«Вопросы гигиены для нас в приоритете, и мы будем усиливать контроль над соблюдением стандартов», – ответили на жалобы клиентов в «Братьях Райт».
По данным Арбитражного суда ЯНАО, в декабре 2024 года ресторан «Шоколад», арендующий площади на территории здания пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя, выплатил в пользу ООО «Уренгойаэроинвест» задолженность по аренде в размере семи млн рублей.
В течение 2024 года власти Ямала провели несколько проверок в деятельности аэропорта Нового Уренгоя, концессионером которого является ООО «Уренгойаэроинвест». По результатам контрольных мероприятий ничего не нашли.
