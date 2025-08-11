Заместитель уральского полпреда назвал приоритеты на выборах в ЯНАО

Заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов 11 августа провел в Салехарде рабочее совещание по подготовке к выборам в ЯНАО. На встрече рассмотрели вопросы организации избирательной кампании, обеспечения безопасности и соблюдения прав избирателей во всех районах округа, включая труднодоступные территории, сообщает пресс-служба полпредства.
«Организация открытых, прозрачных и легитимных выборов — приоритетная задача для всех уровней власти. Важно сделать так, чтобы каждый житель округа, вне зависимости от места проживания и условий, мог реализовать свое избирательное право», — заявил Борис Кириллов, обращаясь к участникам совещания. На совещании также присутствовали замгубернатора ЯНАО Сергей Климентьев и его первый зам Дмитрий Егудас.
На встрече обсуждались вопросы по подготовке избирательных участков, меры по обеспечению доступности голосования и работы с информационным сопровождением избирательного процесса. Особое внимание уделили контролю за выполнением требований безопасности и соблюдению прав граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах ЯНАО.
Выборы в Ямало-Ненецком автономном округе пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. Жители региона выберут депутатов Законодательного собрания нового созыва, а также депутатов в шести муниципальных образованиях округа.
