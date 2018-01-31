11:12 31 января 2018 17

Мост через Обь будут строить бригады с крымской стройки Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Мостостроители, задействованные на строительстве моста через Керченский пролив, будут строить также и мост через Обь в районе Салехарда. О их участии в масштабном проекте заявил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин во время встречи с населением.

«Этим летом часть строительных бригад с крымского моста будет переброшена на территорию Ямала. Планы серьёзные», — цитируют Дмитрия Кобылкина в пресс-службе регионального правительства. О том, кто конкретно займется строительством, и дате начала работ пока не сообщается.

Чуть ранее об участии в проекте заявил и гендиректор компании «Мостострой -11» Николай Руссу. «Подбираются варианты места, где он будет проходить, рассматриваются схемы объекта и возможность его строительства за оптимальные средства, которые должны быть выделены концессионными компаниями», — заявил Руссу региональной газете «Красный Север».

Отметим, что мост чрез Обь в районе столицы Ямала — важная часть проекта «Северный широтный ход». Как уже сообщалось, компании, которые будут участвовать в концессионном соглашении, должны построить железнодорожную ветку моста. Правительство Ямала взяло на себя обязательства оплатить строительство его автомобильной части.