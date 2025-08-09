Учеба в тундре: уникальные школы для детей кочевников

В Ямало-Ненецком автономном округе, где живет около полумиллиона человек, коренные народы составляют лишь небольшую часть населения — примерно 5%. Среди них — ненцы, ханты, коми и селькупы, которые традиционно ведут кочевой образ жизни. И для нескольких тысяч тысяч детей этих народов получение образования — это не только уникальная возможность, но и вызов. О том как устроено образование для детей кочевников в интернатах и что такое кочевые школы. А также, как развивалась система образования для коренных народов Севера, какие сложности существуют сегодня и как власти ЯНАО помогают в обучении этих детей — в материале URA.RU.
Кочевые школы: от создания до ликвидации
История образования детей кочевников в ЯНАО уходит корнями в начало XX века, когда советская власть начала активно внедрять образовательные программы для коренных народов Севера. В те времена основной задачей было создание школ, которые бы соответствовали образу жизни кочевого населения. В 1920-1930-е годы на культбазах, которые служили центрами советской власти и культуры в тундре, начали открываться школы-интернаты. Эти школы не только обучали детей грамоте, но и стремились убедить родителей в необходимости образования.
Однако в 1938 году началась ликвидация кочевых школ, и с введением обязательного семилетнего обучения в середине 1950-х годов, школы-интернаты стали единственной формой обучения для детей кочевников. Этот период характеризовался жесткой политикой русификации и ассимиляции, когда детей забирали из семей, запрещали им говорить на родном языке и стремились привить им «советский образ жизни». В послевоенные годы ситуация начала меняться. Появились первые учителя из числа коренных народов, которые лучше понимали своих учеников и их культурные особенности. Это способствовало смягчению образовательной политики и улучшению условий обучения в интернатах.
С распадом СССР и началом перестройки в 1990-е годы, система образования для коренных народов начала пересматриваться. Были предприняты попытки создания альтернативных форм обучения, таких как кочевые школы, которые позволяли детям оставаться ближе к семье и традиционному образу жизни. Однако, несмотря на эти изменения, школы-интернаты остаются важной частью образовательной системы в ЯНАО, обеспечивая доступ к образованию для детей из отдаленных районов.
Учат на поваров и операторов дронов
Сейчас в ЯНАО работает 24 школы-интерната, в которых обучаются более 3,5 тыс. детей из семей коренных народов, чьи родители ведут кочевой образ жизни в тундре. Учебный год длится 9 месяцев: детей доставляют вертолетами в конце августа в интернаты, где они проживают до лета, изучая стандартную программу с адаптацией для КМНС — уроки родного языка, краеведения, а с 2025 года и востребованные профессии. Округ полностью финансирует проживание, питание и расходы на одежду, а лучшие ученики получают губернаторские стипендии (10 тыс. рублей в месяц).
"Мы часто устраиваем диктанты на родных языках коренных народов. Могу сказать, что, хотя дети учат и русский, и свой родной язык, знают они свой язык обычно не очень хорошо. Еще хочу заметить, что после учебы в интернатах ребята редко возвращаются в свои стойбища — чаще предпочитают урбанизироваться", — отметила в разговоре с корреспондентом URA.RU краевед Инна Сугак.
Однако система сталкивается с серьезными проблемами: травмирующая разлука с семьей провоцирует у детей побеги и стресс, а удаленность интернатов усугубляет бытовые нарушения — случаи просроченных продуктов, антисанитарии и даже буллинга со стороны персонала (например, в Сеяхинском и Новопортовском интернатах). Власти пытаются улучшить ситуацию через профориентацию, психологическую поддержку и проверки Роспотребнадзора, но ключевой вопрос остается нерешенным: как дать детям современные знания, не разрывая их связь с культурой предков и семьей.
Вековые традиции в современном образовании
Кочевые школы ЯНАО — это уникальные образовательные проекты, позволяющие детям оленеводов получать знания, не расставаясь с семьей и традиционным укладом жизни. В отличие от интернатов, где дети проводят по 9 месяцев в году вдали от дома, здесь учителя приезжают к ним в тундру — проводят занятия в чумах, передвижных модулях или на факториях. Обучение сочетает стандартную школьную программу с изучением родного языка, традиционных ремесел и навыков выживания в Арктике. Особенно популярны школы с гендерным подходом: там мальчики учатся оленеводству, а девочки — шитью и ведению хозяйства.
Несмотря на очевидные преимущества, кочевые школы сталкиваются с серьезными вызовами. Главные проблемы — нехватка учителей, готовых работать в суровых условиях тундры, сложности с интернетом и энергоснабжением. В 2025 году только около 500 детей охвачены такой формой обучения, тогда как большинство по-прежнему вынуждены уезжать в интернаты. Однако перспективы у проекта есть: новый закон узаконил кочевое образование, а власти ЯНАО развивают гибридные модели, сочетающие дистанционное обучение с очными занятиями в тундре.
Меры поддержки образования детей КМНС в ЯНАО
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа внедряют масштабную систему поддержки для детей из числа коренных народов региона. Для школьников, происходящих из кочевых семей, предусмотрены сертификаты номиналом 30 тысяч рублей на приобретение одежды и обуви, а отличники получают губернаторские стипендии в размере 10 тысяч рублей ежемесячно. Студентам первого курса из малообеспеченных семей выплачиваются единовременные «подъемные» в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, воспитанники интернатов обеспечены бесплатным питанием, одеждой и учебными материалами. Молодые семьи при рождении второго ребенка получают так называемый «Чумовой капитал» — комплект для обустройства чума стоимостью более 500 тысяч рублей, а детям-сиротам предоставляются наборы для кочевой жизни и сертификаты на получение 30 оленей.
"Могу отметить, что студенты из числа коренных народов Севера могут поступать в РГПУ имени Герцена в Санкт-Петербурге на педагогические специальности по отдельной квоте. Если не ошибаюсь, для аспирантов из числа КМНС с 2021 года ввели специальные гранты от губернатора ЯНАО — по 100 тысяч рублей", — поделилась с корреспондентом URA.RU краевед Инна Сугак.
В образовательной и инфраструктурной сферах реализуется ряд проектов: более 600 школьников ежегодно осваивают востребованные профессии, такие как оператор дронов и повар, в рамках обучения в интернатах. Для представителей кочевого населения выделяется 75 целевых мест для поступления в колледжи. На факториях «Паюта» и «Земля надежды» созданы IT-стойбища с доступом к интернету для организации дистанционного обучения. Дошкольники вовлечены в образовательные программы, подобные проекту «Тундровичок», где старшеклассники проводят для них занятия. В 130 школах и 13 детских садах организовано преподавание ненецкого, хантыйского и селькупского языков, что охватывает около 5 600 детей.
В 2024 году кочевое образование получило официальное признание на федеральном уровне, что позволяет упростить процедуры финансирования. Для индивидуальной поддержки действует информационная система «ЕИС Ямал», которая отслеживает перемещения семей. В дальнейшем планируется расширение сети кочевых школ (на данный момент охвачено около 500 детей), развитие гибридных форм обучения и усиление профессиональной подготовки учащихся.
