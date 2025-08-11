Задержки рейсов в России 11 августа: информация к этому часу

В некоторых воздушных гаванях России фиксируются задержки рейсов
Какие рейсы задерживаются 11 августа 2025 года
В настоящее время ряд воздушных гаваней страны столкнулся с серьезными корректировками в расписании отправлений, а также с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Это создает определенные сложности для пассажиров и требует повышенного внимания при планировании путешествий. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.

Сколько рейсов задерживается сейчас

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова задержаны 19 рейсов. Среди городов — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Нижнекамск. Также 24 рейса задерживаются на прилет. Среди направлений — Стамбул, Тюмень, Красноярск, Новосибирск, Саратов, Нижний Новгород.

«Рейсы обслуживаются в порядке очередности и готовности воздушных судов», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи в Telegram.

Саратов

Воздушная гавань аэропорта Гагарин в Саратове закрыта для взлета и посадки самолетов, об этом сообщили в Росавиации.

Санкт-Петербург

В аэропорту Пулково задержаны 4 вылета. Среди направлений — Бартлеттс. Минеральные Воды, Сочи, Душанбе. Отменены рейсы в Мурманск, Ереван, Шымкент и несколько вылетов в Москву. На прибытие задержаны 2 рейса из Москвы.

Москва

На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты более 17 рейсов до Калининграда, Казани, Саратова, Волгограда, Санкт-Петербурга. Отменены вылеты в Уфу и Минск. Еще больше, около 37 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Махачкала, Красноярск, Хабаровск, Владивосток, Бартлеттс, Казань.

В аэропорту Внуково задержаны 3 вылета. Среди направлений — Анталья, Газипаша, Вологда. Отменен вылет до Еревана. С опозданием прилетят рейсы из Самарканда, Санкт-Петербурга, Мирного, Красноярска, Сочи.

В Домодедово задержаны 5 рейсов: Калининград, Владикавказ и Анталья. На прибытие задерживаются 8 рейсов. Среди направлений — Аддис-Абеба, Абакан, Ош, Екатеринбург, Пхукет.

Новосибирск

В новосибирском аэропорту Толмачево на вылет задержаны 5 рейсов. Среди направлений — Ереван, Красноярск, Тюмень, Уфа, Казань. Отменены вылеты в Братск и Красноярск. На прибытие задержаны рейсы из Хабаровска, Барнаула, Братска, Красноярска и Иркутска.

Петропавловск-Камчатский

В аэропорту Елизово 11 августа задержаны вылеты в Усть-Хайрюзово, Анадырь, Тигиль, Оссора. На прилет задержано 5 рейсов. Среди направлений — Тиличики, Тигиль, Усть-Хайрюзово, Оссора, Анадырь.

Волгоград

В волгоградском аэропорту Гумрак также введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

