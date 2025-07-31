Редактору URA.RU Аллаярову продлили самую жесткую меру пресечения, несмотря на отсутствие доказательств

Суд оставил в СИЗО свердловского редактора URA.RU Аллаярова

31 июля 2025 в 17:15 Размер текста - 17 +

Денис Аллаяров находится в СИЗО с 6 июня Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова преследуют за получение информации о криминальных событиях в Свердловской области Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест свердловскому редактору URA.RU Денису Аллаярову — он пробудет в СИЗО до 4 октября. За почти два месяца следствие не нашло ни одного эпизода, подтверждающего вину Дениса. Адвокаты, редакция агентства, представители всех парламентских партий, а также омбудсмен Татьяна Москалькова изначально считали такую меру пресечения несправедливой и слишком жесткой. Новое решение суда также будет обжаловано, рассказали защитники Дениса. «Оставляют [меня] только для того, чтобы оказывать на меня давление, от меня требуют оговорить родных и близких мне людей в обмен на свободу. Делать этого я не буду», — заявил Денис Аллаяров после оглашения решения суда. Поддержать Дениса в суд пришли десятки коллег — не только сотрудники URA.RU, но и журналисты других изданий. Пришли также герои его материалов, которым он помогал своими публикациями, друзья, товарищи и знакомые. Дениса многие знают как честного и принципиального журналиста, который не боится поднимать сложные и резонансные темы. Его по праву считают одним из лучших политических обозревателей региона. Новость по теме Главред URA.RU: от Аллаярова потребовали отказаться от адвокатов, угрожая другой статьей УК Дениса задержали 5 июня, в этот же день в головном офисе URA.RU и дома у некоторых сотрудников прошли обыски. Главу свердловской редакции подозревают в получении у родного дяди — бывшего сотрудника полиции Андрея Карпова — информации о криминальных событиях в регионе. Например, о поножовщине между собутыльниками. При этом ключевого доказательства — факта передачи денег — у следствия нет, равно как и других подтверждений вины журналиста. В СИЗО на Дениса пытались оказывать давление. К нему приходили люди, которые представляясь сотрудниками ФСБ, а также и сама следователь. Вместе они предлагали дать показания на коллег и отказаться от адвоката. В случае отказа они грозили Аллаярову заключением на долгий срок. Денис на такие «предложения» не согласился. Редакция URA.RU также уверена в его невиновности. Дело Аллаярова вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку журналиста выступили политики от всех парламентских партий, включая Владислава Даванкова («Новые люди»), Сергея Миронова (СЗРП), Ярослава Нилова, Станислава Наумова (представляют ЛДПР), Рената Сулейманова (КПРФ) и Светлану Бессараб («Единая Россия»). Поддержала Дениса и омбудсмен Татьяна Москалькова, на контроле ситуацию держит свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Слова поддержки Денису выражал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, а также многие герои его публикаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест свердловскому редактору URA.RU Денису Аллаярову — он пробудет в СИЗО до 4 октября. За почти два месяца следствие не нашло ни одного эпизода, подтверждающего вину Дениса. Адвокаты, редакция агентства, представители всех парламентских партий, а также омбудсмен Татьяна Москалькова изначально считали такую меру пресечения несправедливой и слишком жесткой. Новое решение суда также будет обжаловано, рассказали защитники Дениса. «Оставляют [меня] только для того, чтобы оказывать на меня давление, от меня требуют оговорить родных и близких мне людей в обмен на свободу. Делать этого я не буду», — заявил Денис Аллаяров после оглашения решения суда. Поддержать Дениса в суд пришли десятки коллег — не только сотрудники URA.RU, но и журналисты других изданий. Пришли также герои его материалов, которым он помогал своими публикациями, друзья, товарищи и знакомые. Дениса многие знают как честного и принципиального журналиста, который не боится поднимать сложные и резонансные темы. Его по праву считают одним из лучших политических обозревателей региона. Дениса задержали 5 июня, в этот же день в головном офисе URA.RU и дома у некоторых сотрудников прошли обыски. Главу свердловской редакции подозревают в получении у родного дяди — бывшего сотрудника полиции Андрея Карпова — информации о криминальных событиях в регионе. Например, о поножовщине между собутыльниками. При этом ключевого доказательства — факта передачи денег — у следствия нет, равно как и других подтверждений вины журналиста. В СИЗО на Дениса пытались оказывать давление. К нему приходили люди, которые представляясь сотрудниками ФСБ, а также и сама следователь. Вместе они предлагали дать показания на коллег и отказаться от адвоката. В случае отказа они грозили Аллаярову заключением на долгий срок. Денис на такие «предложения» не согласился. Редакция URA.RU также уверена в его невиновности. Дело Аллаярова вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку журналиста выступили политики от всех парламентских партий, включая Владислава Даванкова («Новые люди»), Сергея Миронова (СЗРП), Ярослава Нилова, Станислава Наумова (представляют ЛДПР), Рената Сулейманова (КПРФ) и Светлану Бессараб («Единая Россия»). Поддержала Дениса и омбудсмен Татьяна Москалькова, на контроле ситуацию держит свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Слова поддержки Денису выражал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, а также многие герои его публикаций.