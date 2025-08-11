СКР опубликовал видео задержания зама мэра Салехарда Токарчука

Следователи предъявили обвинения Николаю Токарчуку
Следователи предъявили обвинения Николаю Токарчуку
Оперативное видео задержания заместителя мэра Салехарда Николая Токарчука опубликовала пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. На видео бойцы СОБР Росгвардии встречают чиновника и просят пройти с ним в машину.

«Токарчуку предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье „Мошенничество“. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному», — сообщает пресс-служба окружного следкома на официальном сайте.

