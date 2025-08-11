СКР опубликовал видео задержания зама мэра Салехарда Токарчука

Следователи предъявили обвинения Николаю Токарчуку
новость из сюжетаЗадержание заместителя главы Салехарда Токарчука
Оперативное видео задержания заместителя мэра Салехарда Николая Токарчука опубликовала пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. На видео бойцы СОБР Росгвардии встречают чиновника и просят пройти с ним в машину.
«Токарчуку предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье „Мошенничество“. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному», — сообщает пресс-служба окружного следкома на официальном сайте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!