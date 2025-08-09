Украину могут поделить по Днепру: западный берег — Америке

Президенты России и США встретятся на Аляске, чтобы определить формат мира на Украине. В интервью URA.RU профессор факультета политологии МГУ Сергей Черняховский предположил разные сценарии решения одного из самых сложных вопросов — территориального. Один из вариантов — поделить зоны влияния по Днепру: восточный берег — под контроль независимой союзной Украины, западный — под контроль Америки. Политолог уверен, что у Владимира Путина, как всегда, есть основной и запасной варианты.
— Место встречи Путина и Трампа не смог спрогнозировать ни один эксперт, ни один журналист. Почему такой выбор, на ваш взгляд?
— Пока все это выглядит очень странно, учитывая, что подобные встречи не проводятся на территории одного из договаривающихся субъектов. Если мы встречаемся на чужой территории, это некое признание приоритета другой страны над нами.
Готов предположить, что Путин руководствуется какими-то очень важными соображениями, которые неочевидны. Вероятно, для такого решения были какие-то очень серьезные основания.
С другой стороны, понятно, что это уход от того, чтобы выбирать, на чьей территории встретиться, потому что абсолютно нейтральных территорий нет. Обязательно встал бы вопрос об «оплате» за использование своей площадки те, кто ее предоставил. Подчеркивалась бы роль наличия некого посредника.
— Какие у вас ожидания от этого саммита?
— Встреча пока у меня вызывает больше вопросов, потому что непонятен предмет объективной договоренности. Не угадывается всерьез поле возможных компромиссов, не видно какой-то серединной позиции между желаниями сторон.
Можно ли договориться о том, что вся Украина перейдет под контроль России и выйдет из сферы влияния западных стран? Я считаю, что это тот минимум, который нам нужен.
Любое отступление от этого требования и любой компромисс, когда какая-то часть, тем более большая часть Украины, окажется под контролем западной коалиции, означает просто некую передышку по типу договора 1939 года. Это снова будет плацдарм для подготовки Украины к новой войне с Россией.
— Перед объявлением места и даты встречи с Путиным Трамп заявил, что США предлагают как территориальные уступки со стороны Киева, так и возвращение части украинских регионов Россией. В американской прессе появилась информация, что речь, например, идет о подконтрольной Киеву территории ДНР, откуда Киев должен будет увести войска. Как вы считаете, может ли привести встреча Путина и Трампа к тому, что мы увидим изменения границ без применения оружия?
— На Западе говорят о том, что мы должны прекратить борьбу за восстановление целостности Херсонской и Запорожской областей, в ответ на это Украина выведет войска из ДНР и ЛНР. Это выглядит очень неравновесно, учитывая, что Донбасс почти полностью освобожден. Здесь логичнее вариант вывода наших с территории Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей в обмен на вывод ВСУ с территории Донбасса, но и это кажется тоже неравновесным.
У нас временами кивают в сторону Брестского мира и Ленина. Но только забывают, что тогда Ленин сорвал планы западных «союзников» добиваться постоянного истощения России и Германии одновременно, чтобы быть победителями.
Во-вторых, договоренности с Германией предполагали свободу агитации Советской России на немецкой территории — там были легально действующие идеологические союзники России. Усилив пропаганду, Москва добилась свержения кайзеровского трона.
Другое дело, что полностью воспользоваться этим мы не смогли. Но революция в Германии 1918 года и окончание Первой мировой войны — ловушка Ленина для Германии, подобной той, которую Запад создал в Хельсинки для Брежнева (Хельсинские соглашения 1975 года подразумевали разрядку напряженности между СССР и США. — Прим. ред.): обмен формальных мирных отношений на право свободы агитации на чужой территории.
Получим ли мы право свободы агитации на территории Украины? Дело опять-таки даже не в самой Украине, а в геополитическом столкновении с западной коалицией.
Есть основания предполагать, что у Путина всегда есть двойное планирование, и в случае негативного развития основного варианта он четко видит, как использовать складывающиеся возможности для того, чтобы добиться успеха.
— Путин станет первым российский лидером, посетившим эту некогда русскую территорию, Русскую Америку. С исторической точки зрения это имеет значение?
— История всегда существует и реализуется в конкретных ситуациях. Путин посетит территорию Америки в условиях, когда речь идет о достижении договоренности со Штатами. Если бы были другие условия, все это было бы достаточно интересно: посетить территорию, которую когда-то достаточно бездарно отдали. В условиях конфликта — сложно сказать.
Вообще, Аляска — не единственная территория, которую Россия отдала. Российская Империя обладала возможностью создания мощных, в хорошем смысле слова, колониальных владений. Например, остров Хоккайдо был отдан Японии изначально абсолютно случайно и просто потому, что, прочерчивая границу договора 1855 года, Императорский двор не понимал, что отдает Хоккайдо, просто отрезает его, хотя там уже были русские промышленники и поселения. Мы отдали территории Сомали в Африке. Отдали территории в Океании, не воспользовавшись предложениями Миклухо-Маклая из-за того, что считали, что некорректно забирать земли у Германии, хотя немцы напрямую на них не претендовали.
Российская Империя всегда была очень слаба в таких стратегических вопросах и очень сильно зависела от желания иметь хорошие отношения с западными странами. Советское руководство подходило иначе, и все это восполняло впоследствии. Но, конечно, никто оспаривать вопрос передачи Аляски Америки сейчас не готов, да и нужно ли это делать.
— Сделка по Аляске в 1867 году состоялась в узком кругу, по-моему, о продаже знали всего шесть человек. А публичной информация стала спустя пару месяцев. Можно ли допустить, что и в этот раз Россия и США примут некие секретные решения, о которых мы узнаем позже?
— Предположить можно. Серьезные решения считаются успешными только тогда, когда принимаются узким кругом, потому что иначе они начинают зависеть от сиюминутных воздействий тех или иных сторон. Всем нужен какой-то достаточно быстрый эффект. Трампу нужно показать, что он чего-то добился, и чтобы этот результат был виден сейчас. Нам нужно чего-то более или менее быстро добиться, чтобы не вызывать разочарования в российском обществе, обезопасить себя с юго-западного направления.
— Учитывая, что основная тема переговоров — Украина, эти решения могут касаться, например, территориальных вопросов, разделения сфер влияния на Украине, как это было с Германией?
— Германию в 1945 году поделили практически пополам — половину нам и половину трем другим участникам. Другое дело, что ГДР оказалась меньше, потому что мы из своей территории много отдали Польше. Европу более-менее равновесно поделили.
Если проводить аналогии с Украиной, тогда надо говорить о разделении по Днепру: все, что по восточному берегу — независимой союзной Украине, с западной стороны — все Америке. Только я не уверен, что нам это выгодно. Об этом можно было говорить в 2014 году, если бы мы тогда начали операцию по освобождению Украины.
— Как вы считаете, после встречи Путина и Трампа вероятность встречи лидеров России, США и Китая в Пекине в годовщину окончания Второй мировой войны повышается или нет? О ней уже говорят, как о Ялте 2.0.
— Конечно повышается. К Ялте 2.0 должен прилагаться потом Потсдам 2.0. Теоретически схема раздела мира на троих достаточно разумна, но надо иметь ввиду, что трехполюсная модель — самая неустойчивая, потому что никто до конца не верит двум своим союзникам: не сговорятся ли они вдвоем против него одного?
Польза многополярного мира — это же только пропагандистский штамп. Многополярный мир был перед Первой и Второй мировыми войнами и к чему он привел? Однополюсный мир тоже неустойчив, потому что всегда вызревает союз всех против «царя горы».
Двухполюсный мир был до 1991 года и к войне не привел. Если бы Советский союз не капитулировал в силу неразумия своего руководства, то это время можно считать самым устойчивым и самым безопасным.
Что может дать трехполюсный мир — это большой теоретико-стратегический вопрос. Сейчас было бы в целом неплохо этого добиться.
— Ушаков сегодня ночью сказал, что следующая встреча лидеров, как он надеется, состоится в России. Аляска стала настоящим сюрпризом для всех. Какой город на территории России может оказаться таким же сюрпризом для проведения следующего саммита?
— Тут можно очень многое сказать в шутливом плане: от Петропавловска-Камчатского и Охотска до встречи в российском Киеве. Если будут выбирать что-то уравновешивающее визит на Аляску, что-то с той же степенью некоего гипотетического символизма, это может быть встреча в Донбассе — Донецке или Луганске. А Крым интересен возможностью встретиться в Ялте.
