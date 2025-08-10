10 августа 2025
09 августа 2025

Заммэра Салехарда задержали в аэропорту. Инсайд

Заместитель главы Салехарда Токарчук задержан в аэропорту
В Салехарде (ЯНАО) силовики провели задержание заместителя мэра окружной столицы Николая Токарчука. Задерживали его в аэропорту при силовой поддержке СОБР Росгвардии, сообщили URA.RU источники.

«Николая Токарчука задержали в аэропорту 10 августа. Какие ему предъявлены обвинения — неизвестно», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Факт задержания там опровергать не стали. Но от комментариев предпочли воздержаться.

