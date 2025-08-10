В Салехарде задержан заммэра окружной столицы (архивное фото)
В Салехарде (ЯНАО) силовики провели задержание заместителя мэра окружной столицы Николая Токарчука. Задерживали его в аэропорту при силовой поддержке СОБР Росгвардии, сообщили URA.RU источники.
«Николая Токарчука задержали в аэропорту 10 августа. Какие ему предъявлены обвинения — неизвестно», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Факт задержания там опровергать не стали. Но от комментариев предпочли воздержаться.
