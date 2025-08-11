Какие праздники отмечают 12 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Вторник, 12 августа 2025, ознаменован важными социальными датами, такими как международный день молодежи и всемирный день слона. День связан с винилом, подсолнухом, компьютером и рассветом. Православные верующие чтят память святого мученика Иоанна Воина, а в народе празднуется день Силуана и Силы. 12 августа родились Борис Годунов, Эрвин Шредингер, Танита Тикарам, Мерьем Узерли и Кара Делевинь. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 12 августа 2025
Международный день молодежи
Ежегодно 12 августа мир отмечает Международный день молодежи (International Youth Day), учрежденный Генассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по итогам конференции министров по делам молодежи в Лиссабоне. Впервые праздник прошел в 2000 году. Его цель — привлечь внимание к вкладу молодых людей в развитие общества и обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются.
Сегодня на Земле проживает рекордное число молодых людей. По данным 2020 года, в возрастной группе 15–24 года насчитывалось 1,21 млрд человек (15,5% населения). К 2030 году ожидается рост до 1,29 млрд, а к 2050 — до 1,34 млрд.
При этом каждый десятый ребенок живет в зоне конфликта, свыше 500 млн — в бедности, 24 млн не посещают школу, а каждый седьмой подросток страдает психическими расстройствами.
ООН подчеркивает, что международные дни — это не столько праздники, сколько поводы для информирования общества и обсуждения глобальных проблем. Форматы проведения включают конференции, круглые столы, образовательные передачи, выставки, форумы и культурные события.
При этом в разных странах праздник часто сопровождается концертами, флешмобами и спортивными акциями. Каждый год выбирается тема — от борьбы с нищетой и изменением климата до цифровых технологий.
Несмотря на трудности — молодежь остается движущей силой перемен. Международный день молодежи напоминает, что поддержка их инициатив и вовлечение в принятие решений — ключ к мирному, справедливому и устойчивому будущему.
Всемирный день слона
Всемирный день слона (World Elephant Day) отмечается ежегодно 12 августа. Он учрежден в 2011 году канадскими режиссерами Патрисией Симс и Майклом Кларком совместно с Фондом реинтродукции слонов Таиланда.
Цель праздника — привлечь внимание к проблемам сохранения популяций этих животных и защите их от браконьерства. Впервые день слона отметили показом документального фильма «Возвращение в лес» о переселении азиатских слонов из неволи в естественную среду обитания.
Слон — крупнейшее сухопутное млекопитающее. От сохранения этих гигантов зависит биоразнообразие целых экосистем. Сегодня в мире сохранились лишь три вида: африканский саванный, африканский лесной и азиатский (индийский) слон. Все они занесены в Красную книгу.
С 2007 по 2014 год численность африканских слонов сократилась на 30%, и ежегодно она уменьшается примерно на 8% из-за браконьерства и утраты естественных мест обитания.
В этот день во многих странах проводят лекции, выставки, благотворительные акции, фотосессии, сбор средств и тематические мероприятия в зоопарках. Защита слонов включает запрет на торговлю слоновой костью, улучшение условий содержания и возвращение животных в дикую природу.
День виниловой пластинки
В эпоху цифровых технологий и стриминговых сервисов винил переживает второе рождение. Любители теплого аналогового звука отмечают свой праздник ежегодно 12 августа. История винила началась с фонографа Томаса Эдисона (1877) и идей Шарля Кро, предложившего принцип записи звука. В 1887 году Эмиль Берлинер запатентовал граммофон и ввел круглые диски.
Первые пластинки изготавливались из целлулоида, каучука или шеллака, были тяжелыми и хрупкими, звучали не дольше пяти минут. Ситуация изменилась в 1948 году, когда компания Columbia применила технологию уплотненной записи: виниловые «долгие» пластинки играли до 30 минут.
Существовали 7-, 10- и 12-дюймовые пластинки, называвшиеся «миньонами», «грандами» и «гигантами». До 1903 года звук записывали лишь на одну сторону, а альбом как сборник песен сформировался в середине XX века. К концу 60-х годов 12-дюймовый альбом с красочной обложкой стал стандартом.
Крупнейшим производителем в СССР была фирма «Мелодия» и ее Апрелевский завод, выпускавший в 1970–80-х около 100 млн пластинок в год. На них записывали не только музыку, но и сказки, учебные материалы, речи. В 90-х объемы упали из-за кризиса и популярности CD.
Сначала винил уступил место кассетам, затем компакт-дискам. Однако в XXI веке он вернулся: современные музыканты снова выпускают альбомы в этом формате. Популярен и цветной винил — его качество теперь не уступает классическому черному.
Самая большая коллекция насчитывает более миллиона пластинок. Винил остается символом XX века и находит применение даже в диджейской культуре, где используется для скретчинга. Чтобы отметить праздник, достаточно включить любимый винил и насладиться теплым аналоговым звучанием.
День персонального компьютера
В этот день, 12 августа 1981 года, IBM представила свой первый массовый ПК — IBM PC 5150, открыв эпоху компьютеризации. До этого компьютеры были громоздкими, дорогими и предназначались в основном для предприятий и научных центров.
Первые персональные устройства появились в конце 1960-х: «кухонный компьютер» Honeywell H316 стоил $10 600. К середине 1970-х на рынок вышли Apple II, Commodore, Sinclair, Atari, а цены упали до сотен долларов. ПК использовались для программирования, расчетов, текстов и, конечно, игр — от консольных квестов до графических «Pac-Man» и «Digger».
В конце 1970-х и начале 1980-х спрос на персоналки резко вырос. IBM, прежде ориентировавшаяся на корпоративные мейнфреймы, создала в Бока-Ратон (США) компактный ПК с процессором Intel 8088 (4,77 МГц) и памятью 16–64 КБ (расширяемой до 256 КБ).
Компьютер поддерживал монохромный и цветной режимы, работал под PC DOS 1.0 или CP/M-86. В тот же день Microsoft выпустила MS-DOS, ставшую стандартом для IBM-совместимых ПК. Открытая архитектура IBM PC позволила подключать оборудование сторонних производителей, что обеспечило широкую совместимость. Базовая цена составляла $3005, а в первый год продали более 130 000 экземпляров.
К середине 1990-х ПК стали в тысячи раз мощнее, распространились 3D-игры и интернет. Сегодня миллионы пользователей работают, учатся и играют на потомках IBM PC 5150, который стал де-факто стандартом персональных компьютеров.
День подсолнуха
День подсолнуха отмечается 12 августа с 2001 года. Праздник посвящен символу лета, тепла и радости — подсолнечнику (Helianthus annuus), растению, которое, следуя за солнцем, демонстрирует гелиотропизм. Эта особенность помогает ему увеличивать фотосинтез, привлекать насекомых и ускорять опыление.
Подсолнечник появился в Европе в XVI веке, в Россию был завезен Петром I и быстро прижился. Сегодня его ценят не только за красоту, воспетую художниками вроде Ван Гога и Моне, но и за пользу: семена едят, из них делают масло, сладости, корма, а из стеблей и листьев — настойки, отвары и даже золу для косметики и сельского хозяйства.
В этот день проходят флористические выставки, декоративные композиции с подсолнухами украшают дома и улицы, а главная идея праздника проста — наполнять жизнь светом и радостью, как это делает сам солнечный цветок.
День встреченного рассвета
День встреченного рассвета отмечается 12 августа и посвящен одному из самых красивых природных явлений — восходу солнца. Символ победы света над тьмой и начала нового дня, рассвет издавна вдохновлял художников, поэтов и музыкантов. По легенде, праздник придумали английские моряки, проводившие последние часы на суше с любимыми и встречавшие утро вместе.
Встреча рассвета — это способ наполниться оптимизмом и творческим порывом, ощутить связь с природой и самим собой. Этот простой, но глубокий ритуал помогает начать день с гармонией, мотивацией и вдохновением. Восход можно наблюдать на природе, в горах или даже из окна — первые лучи солнца приносят умиротворение, новые эмоции и ощущение причастности к вечному круговороту жизни.
Российский праздник 12 августа 2025
День Военно-воздушных сил России
История праздника началась в 1912 году с создания первой авиационной части России по указу Николая II. После революции появился Рабоче-крестьянский Красный воздушный флот. В 1931 правительство учредило День Воздушного флота.
В 1997 году 12 августа стало официальным Днем Военно-воздушных сил. С 2015 года праздник переименован в День Воздушно-космических сил после объединения с войсками воздушно-космической обороны.
Православный праздник 12 августа 2025
День памяти святого мученика Иоанна Воина
День памяти святого мученика Иоанна Воина посвящен почитанию великого защитника скорбящих и помощника в бедах. Иоанн жил в IV веке и служил в армии римского императора Юлиана Отступника, известного гонениями на христиан.
Несмотря на службу гонителю, Иоанн тайно предупреждал христиан о надвигающейся опасности, помогал плененным сбежать и утешал больных и скорбящих, проявляя милосердие не только к христианам, но и ко всем нуждающимся.
Когда Юлиан узнал о деятельности Иоанна, тот был заключен в темницу и ожидал казни. Однако император погиб в бою в 363 году, и Иоанна отпустили. После освобождения он посвятил жизнь служению Богу и раздал свое имущество бедным.
Точные дата и обстоятельства смерти святого неизвестны. По преданию, в старости он явился благочестивой женщине и указал место своего захоронения. Мощи Иоанна были перенесены в церковь апостола Иоанна Богослова в Константинополе и прославились чудесами исцеления.
В России и в Украине Иоанна Воина почитают как заступника в житейских скорбях и бедах, обращаясь к нему с молитвами об утешении, защите и помощи в трудных ситуациях.
День памяти апостолов Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника
День памяти апостолов Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника отмечается 12 августа в честь семидесяти учеников Христа, которые распространяли Его учение и несли слово Божие в разные уголки мира.
Апостол Сила сопровождал Павла и Варнаву, проповедовал в Сирии, Киликии и Македонии. Его и Павла бросили в темницу в Филиппах, где по молитве и чудесному землетрясению их освободили. Позже Сила стал епископом Коринфа.
Апостол Силуан также был близким спутником Петра и Павла, возглавлял церковь в Солуни (современные Салоники) и принял мученическую смерть за веру.
Крискент стал епископом Галатии и был казнен при императоре Траяне за проповедь Христа. Епенет служил епископом в Карфагене, а Андроник — в Паннонии (современная Сремская Митровица). Оба также пострадали за свою веру и были признаны святыми.
Праздник иконы Божией Матери Оконская
Множество верующих рассказывают о чудесных исцелениях, полученных через молитвы перед Оконской иконой. Одна из таких историй — о крестьянке, которая, заболев и потеряв способность ходить, сначала пыталась лечиться народными средствами, но потом обратилась с горячей молитвой к Богородице и была исцелена.
Считается, что икона не только помогает при физических недугах — особенно при ломоте в руках и ногах — но и приносит душевный покой, гармонию и поддержку в трудные времена. Поклонение Оконской иконе укрепляет веру и напоминает о силе молитвы и божественной помощи.
Народный праздник 12 августа 2025
Силуан и Сила
12 августа (30 июля по старому стилю) в православной традиции отмечается память апостолов от семидесяти — Силы и Силуана, близких сподвижников святого Павла. Их подвиг связан с распространением христианства и укреплением веры в ранней Церкви.
В народных поверьях и обрядах этот день имел особое значение. Крестьяне говорили: «На Силу и Силуана рожь бывает пьяна», подразумевая, что колосья полны зерна и клонятся к земле. Это считалось сигналом к началу посева озимой ржи — «Посеешь рожь на Силу — родится сильно».
Верили, что в этот день прибавляется сила не только у растений, но и у людей и животных: «На Силу от земли берут силу», «Бессильный богатырем живет». Кроме того, 12 августа было важным днем для пасечников. Считалось, что молитвы в этот день помогут собрать богатый мед к Медовому Спасу (14 августа).
Особое внимание уделялось и оберегам от нечистой силы. Считалось, что в этот день ведьмы «обмирают», напившись молока, и их можно наказать, прижигая пятки соломой, чтобы лишить их сил и уберечь скот от вреда.
Приметы и поверья
По традиции Силуан и Сила был богат и на народные приметы. По погодным наблюдениям крестьяне ориентировались на звезды: мерцание на рассвете предвещало дожди, а если дождь начинался под вечер и сопровождался ветром — предвещалась затяжная непогода. Резкий и порывистый ветер обещал безветренную погоду в будущем.
Что можно и нельзя делать 12 августа
Что считалось благоприятным
В день памяти апостолов Силы и Силуана, по народным поверьям и обычаям, было особенно важно направить энергию на полезные и созидательные дела. Этот день считался благоприятным для работы на земле, особенно для посева озимой ржи — посев в этот период обещал богатый и крепкий урожай.
Кроме того, в этот день было принято заготавливать лечебные травы и коренья, ведь именно с 12 августа считалось, что растения набирают особую силу. Особое внимание уделяли сбору ежевики: ягоды и листья заготавливали для использования в зимних заготовках и лечебных настоях.
В этот день люди старались проводить время на природе, наслаждаясь свежим воздухом и красотой окружающего мира. Медитации, молитвы и уединение были особенно сильны и результативны — считалось, что апостолы Сила и Силуан помогают обрести силы, духовное спокойствие и здоровье.
Также 12 августа рекомендовалось заниматься домашними делами и рукоделием, но с оговоркой — все должно быть в меру, с любовью и вниманием. Особое значение имели банные обряды: собирали осиновые ветви для веников, которые, по поверьям, обладали целебной силой и могли изгнать болезни и порчи.
Чего нельзя было делать
В народной традиции 12 августа сопровождался не только обрядами, но и строгими запретами, направленными на защиту от бед и несчастий. Люди верили, что нарушение этих правил может привести к негативным последствиям как в материальной, так и в духовной сфере.
В этот день строго не рекомендовалось переедать — излишества за столом считались чревоугодием, которое могло навлечь на дом беды, потерю благополучия и даже голод. Считалось, что умеренность — залог достатка и здоровья.
На ночь коровники следовало тщательно закрывать, чтобы не допустить проникновения злых духов, которые могли принимать облик летучих мышей или котов. Эти духи, по поверью, старались лишить коров молока, что грозило бедностью и неурожаем.
Неаккуратные действия с острыми предметами, включая стрижку ногтей и проведение косметических процедур, также запрещались. Народные поверья предупреждали о высоком риске травм и несчастных случаев, которые могли нанести вред здоровью и энергетике человека.
Праздность в этот день считалась особенно опасной. Лень воспринималась как источник множества бед и препятствий, способных навредить не только самому человеку, но и его близким. Поэтому Силин день советовали провести активно, вкладывая силы в полезные дела и исполнение задуманного. Это позволяло использовать энергию дня для приумножения добра и укрепления здоровья.
Знаменитости, родившиеся 12 августа
- Борис Годунов (1552–1605) — боярин, фактический правитель Русского царства (1587—1598), первый русский царь из династии Годуновых.
- Витус Беринг (1681–1741) — русский мореплаватель датского происхождения, офицер российского флота, капитан-командор.
- Авдотья Панаева (1820–1893) — русская писательница и мемуаристка, многолетняя сожительница поэта Н. А. Некрасова.
- Эдуард Направник (1839–1916) — чешский и русский композитор, дирижер. В течение почти пятидесяти лет занимал пост главного дирижера Мариинского театра.
- Кэтрин Ли Бейтс (1859–1929) — американская поэтесса. Автор слов к гимну America the Beautiful, а также создательница образа Миссис Санта-Клаус в стихотворении «Goody Santa Claus on a Sleigh Ride» (1889).
- Эрвин Шредингер (1887–1961) — австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.
- Леонид Сметанников (род. 1943) — советский и российский оперный певец (баритон), педагог. Народный артист СССР (1987).
- Рон Мэйл (род. 1945) — американский музыкант и музыкальный продюсер. Является клавишником и основным автором песен в группе Sparks, которую он основал в 1971 году.
- Танита Тикарам (род. 1969) — британская поп/фолк-певица и автор песен, прославившаяся своими хитами «Twist in my Sobriety» и «Good Tradition».
- Мерьем Узерли (род. 1983) — турецко-немецкая актриса театра и кино, фотомодель. Мировую известность приобрела после роли Хюррем-султан в культовом телесериале «Великолепный век».
- Валерия Федорович (род. 1992) — российская актриса театра и кино.
- Кара Делевинь (род. 1992) — британская супермодель и актриса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.