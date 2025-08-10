Показатель округа почти в четыре раза больше, чем в среднем по России
ЯНАО занял третье место в рейтинге регионов с наименьшим количеством ДТП по итогам первых полгода 2025 года. На сотню тысяч автомобилей Ямала приходится 39,3% аварии.
Округ по безопасности обошли только Чечня (13,9%) и Томская область (38,4%). Согласно данным, соседний Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место с 49,5 ДТП. Список был составлен «РИА Новости».
Недавно URA.RU сообщали, что в ЯНАО 76,2% всех дорог соответствуют нормативным требованиям. Благодаря такому показателю, регион занял восьмое место среди регионов России по качеству дорожного покрытия.
