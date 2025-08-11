В Лабытнанги временно ограничат движение на одной из центральных улиц

В Лабытнанги на 19 дней ограничат движение транспорта по улице Центральная
Дороги перекроют с 12 августа (архивное фото)
В Лабытнанги (ЯНАО) временно ограничат движение транспорта по улице Центральная на участке от пересечения с улицей Южная до пересечения с улицей Октябрьская. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи с проведением ремонтных работ будет временно ограничено движение всех видов транспорта по участку улицы Центральная от пересечения с улицей Южная до пересечения с улицей Октябрьская», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Лабытнанги. Дороги будут закрыты с 12 по 31 августа.

Схема перекрытия дорог в Лабытнанги
Схема перекрытия дорог в Лабытнанги
Фото:

