20 мая 2019

Харламов высмеял закон об оскорблении власти

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 06:25
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Гарик Харламов посмеялся над новым законом

Резидент Comedy club Гарик Харламов написал песню-реакцию на закон об оскорблении власти. Видео выступления комик выложил на своей странице в Instagram:

«Закон депутаты решили принять

О том, что нам власти нельзя осуждать.

Поднялась шумиха, недоволен народ.

Опять ущемление наших свобод.

А я вот не буду власть оскорблять.

Они — молодцы! ****, ***, **** [нецензурные выражения]», — поет Харламов со сцены и при этом танцует чечетку.

«Да уж прямо слов из песни не выкинуть ******», — замечают поклонники. «Гарик, каждая песня — это шедевр», — пишут подписчики в соцсети.

Недавно в России вступил в силу закон, согласно которому публикации, содержащие неуважительное отношение к власти, приравниваются к мелкому хулиганству. За них предусмотрен штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. За оскорбление президента РФ в соцсетях уже приговорены к административному наказанию несколько россиян.

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