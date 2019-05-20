Харламов высмеял закон об оскорблении власти

Резидент Comedy club Гарик Харламов написал песню-реакцию на закон об оскорблении власти. Видео выступления комик выложил на своей странице в
«Закон депутаты решили принять
О том, что нам власти нельзя осуждать.
Поднялась шумиха, недоволен народ.
Опять ущемление наших свобод.
А я вот не буду власть оскорблять.
Они — молодцы! ****, ***, **** [нецензурные выражения]», — поет Харламов со сцены и при этом танцует чечетку.
«Да уж прямо слов из песни не выкинуть ******», — замечают поклонники. «Гарик, каждая песня — это шедевр», — пишут подписчики в соцсети.
Недавно в России вступил в силу закон, согласно которому публикации, содержащие неуважительное отношение к власти, приравниваются к мелкому хулиганству. За них предусмотрен штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. За оскорбление президента РФ в соцсетях уже приговорены к административному наказанию несколько россиян.