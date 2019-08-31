Предположительно, пилот легкомоторного самолета совершил неудачный вираж Фот: ГУ МЧС по Московской области

В Сети появилось видео падения легкомоторного самолета «Сигма» в Клинском районе Московской области. В результате авиакатастрофы пилот воздушного судна скончался на месте, а его пассажирка — 12-летняя девочка — госпитализирована в тяжелом состоянии, предположительно, с переломом позвоночника.

Судя по кадрам, небольшой самолет воткнулся в землю: его кабина разбита, а хвост от удара о землю переломился. По данным «Пятого канала», одна из версий аварии — пилот, катавший пассажиров за деньги, совершил неудачный вираж (так называемую «мертвую петлю»). Также не исключено, что у самолета отказал двигатель.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», передает ТАСС. «Будет дана правовая оценка действиям пилота, в том числе по возможному оказанию коммерческих услуг», — заявили в ведомстве.