Дмитриев объяснил решение подать в суд на американскую газету

29 октября 2025 в 04:10
Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев намерен подать иск против американской газеты The Washington Post. Решение обратиться в суд принято после повторного использования журналистами газеты высказываний, который Дмитриев не делал.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления (цитат в публикации) — так и не исправили», — сообщил спецпредставитель в комментариях к своему ранее размещенному посту в соцсети X, где он обращает внимание на очередной случай некорректного приписывания ему высказываний в публикации данного издания.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что The Washington Post должна извиниться за искажение правды. Газета приписала ему цитату: «Итог турне Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл». Однако это оказался репост из другого telegram-канала, а не цитата спецпредставителя президента.

