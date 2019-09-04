Губернатор Куйвашев отчитался о многомиллионных тратах на чиновников и депутатов

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал отчет об исполнении регионального бюджета за первую половину 2019 года. В документе прописаны расходы субъекта на многочисленные цели, в том числе, на свердловских чиновников и депутатов.
«Направить отчет … законодательному собранию Свердловской области и Счетной палате Свердловской области», — распорядился глава региона.
В частности, из документа известно, что за первую половину 2019-го на функционирование главы региона было потрачено 251,5 млн рублей (это 45,8% от запланированной на год суммы в 548,9 млн рублей). Из них 248,4 млн рублей ушло на обеспечение деятельности центрального аппарата, 3,09 млн рублей — на оплату труда Куйвашева (за год выплаты составят 6,9 млн рублей).
Работа законодательных и представительных органов власти обошлась бюджету в 201,36 млн рублей (сумма на весь год — 560,4 млн рублей). За шесть месяцев область потратила 2,5 млн рублей на выплаты спикеру свердловского заксобрания Людмиле Бабушкиной (41% от общей суммы в 6,2 млн) и еще 43,35 млн рублей на выплаты областным депутатам (из 121,7 млн). Еще в 17,9 млн рублей (из 49,2 млн) региону обошлась деятельность депутатов Госдумы.
На членов Совета Федерации и их помощников за полгода потрачено 2,7 млн рублей. К концу года сумма вырастет до 7,08 млн рублей.
Всего в таблице более 2,5 тысячи пунктов различных расходов — это программы по развитию здравоохранения, образования, культуры, спорта, промышленности, туризма и других сфер. Общие расходы за шесть месяцев составили 117,8 млрд рублей (за год регион хочет потратить 268,7 млрд рублей). Доходы при этом составили 105,04 млрд рублей из запланированных на год 226,175 млрд рублей.