Роструд выяснил, кому платят самые высокие зарплаты

Водители грузового транспорта, машинисты бульдозера и пилоты могут рассчитывать на самую большую зарплату. Об этом рассказали в пресс-службе Роструда.
«По некоторым вакансиям зарплатные предложения достигают 350-400 тыс. рублей», — приводит данные Роструда
Как писало ранее «URA.RU», исследователи SuperJob выяснили, какая сфера деятельности самая высокооплачиваемая. IT-специалисты могут зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц в Москве, на 30 тысяч меньше за ту же работу предлагают в Санкт-Петербурге.