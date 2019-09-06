Роструд выяснил, кому платят самые высокие зарплаты

Строители и пилоты получают самые высокие зарплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Водители грузового транспорта, машинисты бульдозера и пилоты могут рассчитывать на самую большую зарплату. Об этом рассказали в пресс-службе Роструда.

«По некоторым вакансиям зарплатные предложения достигают 350-400 тыс. рублей», — приводит данные Роструда RNS . Например, пилотам предлагают 350 тысяч рублей в месяц, помощникам капитана до 300 тысяч. Водители горных выемочных машин могут зарабатывать по 200 тысяч рублей в месяц. Высокие зарплаты гарантируют машинистам бульдозера, механикам по ремонту транспорта, инженерам, электросварщикам, прорабам и начальникам участков на строительстве.

Как писало ранее «URA.RU», исследователи SuperJob выяснили, какая сфера деятельности самая высокооплачиваемая. IT-специалисты могут зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц в Москве, на 30 тысяч меньше за ту же работу предлагают в Санкт-Петербурге.