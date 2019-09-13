Выяснилось, сколько денег уйдет на дешевую ипотеку, обещанную Путиным

Владимир Путин предложил запустить программу сроком на пять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На реализацию специальной ипотечной программы со ставкой 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке в 2020 году потребуется выделить из бюджета от 5 до 10 млрд рублей. Об этом в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век» заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«По первым предположениям, я думаю, что это от 5 до 10 млрд рублей будет стоить в следующем году», — приводит его слова ТАСС. Моисеев отметил, что затраты на запуск программы в этом году будут незначительными. Также замминистра рассказал, что пока неизвестно, кто будет организатором проекта: ДОМ.РФ или Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ).

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею создания специальной ипотечной программы для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе, передает «Национальная служба новостей». Он предложил запустить программу в текущем году и сделать ее сроком на пять лет.