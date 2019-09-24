Волочкова объяснила, за что ее ненавидит Собчак

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла причину частых ссор с телеведущей Ксенией Собчак. По словам артистки, журналистка в детстве тоже хотела связать свою жизнь с балетом, но у нее это не получилось, в отличие от Волочковой.
«Ее нелюбовь ко мне очевидна. Хотела стать балериной — не стала. Об этом говорят все ее шпагаты, лебеди, пачки. Выходки Ксении Собчак не могут оставить людей равнодушными — настолько они всегда нелепы», — написала Волочкова в авторской колонке для издания Teleprogramma.Pro.
Также балерина вспомнила, как в 1998 году мама Ксении Собчак Людмила Нарусова просила ее присмотреть за дочерью, перебравшейся в Москву. «При этом Ксения, появляясь на мероприятиях, всегда считала нужным устраивать скандалы в отношении меня», — добавила Волочкова.
В заключение она объяснила, почему отказалась прийти на свадьбу Собчак и режиссера Константина Богомолова: «В ночь перед мероприятием позвонили Костя с Ксенией, уговаривали прийти — им нужен был какой-то скандал, чтобы у события был резонанс. Решила не участвовать в этом».