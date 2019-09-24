Волочкова объяснила, за что ее ненавидит Собчак

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Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
По словам Анастасии Волочковой, в конце 1990-х годов она присматривала за Ксенией Собчак в МосквеФото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла причину частых ссор с телеведущей Ксенией Собчак. По словам артистки, журналистка в детстве тоже хотела связать свою жизнь с балетом, но у нее это не получилось, в отличие от Волочковой.

«Ее нелюбовь ко мне очевидна. Хотела стать балериной — не стала. Об этом говорят все ее шпагаты, лебеди, пачки. Выходки Ксении Собчак не могут оставить людей равнодушными — настолько они всегда нелепы», — написала Волочкова в авторской колонке для издания Teleprogramma.Pro.

Также балерина вспомнила, как в 1998 году мама Ксении Собчак Людмила Нарусова просила ее присмотреть за дочерью, перебравшейся в Москву. «При этом Ксения, появляясь на мероприятиях, всегда считала нужным устраивать скандалы в отношении меня», — добавила Волочкова.

В заключение она объяснила, почему отказалась прийти на свадьбу Собчак и режиссера Константина Богомолова: «В ночь перед мероприятием позвонили Костя с Ксенией, уговаривали прийти — им нужен был какой-то скандал, чтобы у события был резонанс. Решила не участвовать в этом».

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