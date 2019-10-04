Россияне рассказали, откуда ждут денег после выхода на пенсию

Треть россиян рассчитывают на поддержку детей после выхода на пенсию Фото: depositphotos.com

Больше половины россиян признались, что не надеются на поддержку своих детей после выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра НАФИ.

Согласно полученным данным, доля тех, кто не полагается на детей, возросла до 69%. При этом «каждый третий россиянин (31%) рассчитывает на материальную помощь со стороны детей после выхода на пенсию», цитирует ТАСС результаты исследования. Причем чаще всего на поддержку детей рассчитывают неработающие россияне (36%).

Также около 77% россиян считает, что помогать пенсионерам должны родственники, 42% рассчитывают на помощь со стороны органов соцзащиты, 21% россиян полагаются на поддержку друзей и соседей, а 17% собираются в пенсионном возрасте ждать помощи от волонтеров.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 52 регионах России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об обсуждении в Кремле идеи о дополнительном повышении пенсионного возраста, напоминает «Национальная служба новостей». Также с нового года у 30 млн человек ожидается прибавка к пенсии, передает «Утро.ру».