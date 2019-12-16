15 декабря 2019

Названы самые могущественные страны мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт президента России, путин владимир, трамп дональд
Американские журналисты считают США и Россию самыми могущественными странами планетыФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

США, Россия и Китай вошли в тройку самых могущественных стран мира. Такой рейтинг представило американское издание U.S.News.

«Самые могущественные страны — это те государства, которые постоянно доминируют в новостных заголовках, занимаются разработкой мировой политики», — пишет RT, ссылаясь на издание. Следом за топ-3 расположились Германия и Великобритания. Остальные места в десятке заняли Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

О России американское издание написало, что государство считается могущественным, так как входит в четверку стран по тратам на оборонную промышленность. Кроме того, составляя рейтинг, журналисты опирались на такие данные, как ВВП на душу населения и количество населения страны.

Ранее американский журнал The National Interest назвал страны с самыми мощными флотами. Лидирующую позицию в рейтинге заняли США. Второе место в списке занял Китай. Россия оказалась на третьей позиции, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
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