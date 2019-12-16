Названы самые могущественные страны мира

США, Россия и Китай вошли в тройку самых могущественных стран мира. Такой рейтинг представило американское издание U.S.News.
«Самые могущественные страны — это те государства, которые постоянно доминируют в новостных заголовках, занимаются разработкой мировой политики», — пишет RT, ссылаясь на издание. Следом за топ-3 расположились Германия и Великобритания. Остальные места в десятке заняли Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.
О России американское издание написало, что государство считается могущественным, так как входит в четверку стран по тратам на оборонную промышленность. Кроме того, составляя рейтинг, журналисты опирались на такие данные, как ВВП на душу населения и количество населения страны.
Ранее американский журнал The National Interest назвал страны с самыми мощными флотами. Лидирующую позицию в рейтинге заняли США. Второе место в списке занял Китай. Россия оказалась на третьей позиции, сообщает «Национальная служба новостей».