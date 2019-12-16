Пилоты МиГ-31БМ вели воздушный бой с применением фигур высшего пилотажа (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

На Камчатке два российских истребителя во время учений провели условный воздушный бой над Тихим океаном. Летчики оттачивали элементы боевого маневрирования и фигуры высшего пилотажа.

«Эти тренировки стали одним из этапов подготовки летчиков-истребителей к ведению современного воздушного боя», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота. Отмечается, что в своеобразной дуэли впервые приняли участие новые истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Над акваторией Тихого океана пилоты маневрировали с большими углами крена и набора высоты. Также они совершенствовали навык выдерживания длительных перегрузок при выполнении виражей на предельных скоростях истребителя-перехватчика.

Ранее американский журнал The National Interest предположил, как Россия будет воевать в Арктике, и перечислил козыри, которых у НАТО нет и не предвидится в ближайшее время. Одним из таких преимуществ стал истребитель МиГ-31БМ, который получил гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и может атаковать любую воздушную или надводную цель на протяжении всей северной границы России, сообщает «Утро.ру».