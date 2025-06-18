«Вернулась со съемок и обомлела»: Наталья Штурм установила жесткие правила в новом доме

Певица Наталья Штурм: дети должны знать свое место
© Служба новостей «URA.RU»
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Певица установила правила
Певица установила правила Фото:

Певица Наталья Штурм две недели назад въехала в своей новенький трехэтажный дом, а уже столкнулась с проблемами. Артистка живет в особняке вместе с дочкой и внуками, но такое соседство не всегда ей в радость. В разговоре с URA.RU певица рассказала: она уже установила жесткие правила.

«Я как владелец и собственница дома озвучила свои правила. Кабинет, спальня, тренажерный зал — мои, санузел на втором этаже — наш с дочкой, сауна — общая. А то дети — как споры. Я только уехала на съемки, возвращаюсь, а в моей шикарной гостиной паровозики и машинки стоят. Я обомлела! В общих местах я присутствие детей не должна ощущать. Дети должны знать свое место!» — делится Наталья.

Она четко разграничила — есть территории детей, есть ее. И даже когда отец Николаза прислал грузовик игрушек, они все отправились на дворовую детскую площадку, а не в дом. «То есть он из своей квартиры все это вынес, решил мой дом захламлять. Не пойдет! Я все эти игрушки вынесла на площадку. Мой дом — территория лакшери вайба и релакса и счастья!» — резюмировала звезда.

Певица не нарадуется: дом всего в 20 километрах от Москвы. Огромная территория позволяет проводить на нем и съемки, выезжать вообще никуда не надо.

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Певица Наталья Штурм две недели назад въехала в своей новенький трехэтажный дом, а уже столкнулась с проблемами. Артистка живет в особняке вместе с дочкой и внуками, но такое соседство не всегда ей в радость. В разговоре с URA.RU певица рассказала: она уже установила жесткие правила. Она четко разграничила — есть территории детей, есть ее. И даже когда отец Николаза прислал грузовик игрушек, они все отправились на дворовую детскую площадку, а не в дом. «То есть он из своей квартиры все это вынес, решил мой дом захламлять. Не пойдет! Я все эти игрушки вынесла на площадку. Мой дом — территория лакшери вайба и релакса и счастья!» — резюмировала звезда. Певица не нарадуется: дом всего в 20 километрах от Москвы. Огромная территория позволяет проводить на нем и съемки, выезжать вообще никуда не надо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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