Малышева ответила на сообщения о депортации своего соведущего из России

СМИ сообщили о депортации Германа Гандельмана из-за проблем с визой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева опровергла информацию ряда СМИ о том, что ее соведущего, врача-кардиолога Германа Гандельмана, который является гражданином Израиля, не пустили в Россию и депортировали.

«Он был пропущен через границу», — приводит РБК слова Малышевой. Телеведущая уточнила, что ее коллега принял участие в съемках новогодних программ. «В этом может убедиться любой человек, включив телевизор», — добавила теледоктор.

При этом Малышева подтвердила, что у Гандельмана возникли некоторые сложности с таможней, однако все они были устранены. «Недочеты, на которые обратили внимание службы аэропорта, были немедленно исправлены», — указала Малышева.

Доктор Гандельман на звонок корреспондента «URA.RU» не ответил.

Информацию о проблемах ведущего при прохождении паспортного контроля распространил telegram-канал Baza, после чего историю подхватили в ряде СМИ. Отмечалось, что в московском аэропорту Домодедово у доктора возникли проблемы с рабочей визой, по которой он раньше посещал Россию. Сообщалось, что Малышева лично приехала в аэропорт и требовала пропустить своего коллегу.