«Газпром» зовет иностранцев на Ямал для строительства нового завода стоимостью триллион рублей

Компания «Газпром» планирует построить гигантский газохимический комплекс в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Газпром» намерена реализовать проект строительства газохимического комплекса на полуострове Ямал. Речь идет о производстве полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.

«Предполагаемая мощность завода — около 3 миллионов тонн полиэтилена и полипропилена в год, уточняют двое из них. „Газпром“ уже обсуждал привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Среди возможных участников проекта называют саудовскую SABIC и азербайджанскую SOCAR», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Предварительная оценка стоимости данного весьма амбициозного проекта составляет около 15 миллиардов долларов (примерно 1 триллион рублей). Правда, возможные сроки начала строительства газохимического комплекса пока не называются.

Ранее «URA.RU» писало о проблемах, возникших у структур «Газпрома» на Ямале. Так, недавно на ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» (ООО НГХК, входит в структуру ПАО «Газпром») начались массовые сокращения. По информации самих работников предприятия, уведомления о предстоящем увольнении получили порядка 150 человек. А другая дочерняя структура «Газпрома» — «Газпром добыча Уренгой» — не смогла продать базу отдыха «Белый Кречет» с вертолетной площадкой. На аукцион по данному элитному объекту не заявился ни один претендент.