Мастера из УК третий день не могут отремонтировать систему отопления тюменской многоэтажки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени третьи сутки остается без отопления десятиэтажный дом по адресу Малая Боровская, 7. Об этом «URA.RU» рассказал один из его жильцов Алан Высоцкий. По его словам, отопление отключили во всех квартирах многоэтажки.

«Сегодня уже третьи сутки пошли, как в квартирах нет тепла. 27 декабря приходили сантехники из управляющей компании, что-то делали, но ничего не помогло. Ушли. Сказали, что у них закончился рабочий день. Мы хотели пожаловаться директору управляющей компании, он сначала отвечал на звонки, а потом перестал брать трубку. Так и сидим без тепла», — пояснил Высоцкий «URA.RU».

Многоэтажку обслуживает управляющая компания «Строй-Сиб». Директор на звонки редакции не ответил. В аварийной службе компании агентству сообщили, что о проблеме знают, но тепло пока не дадут.

«Наши мастера приходили сегодня на Малую Боровскую, пустили тепло по стояку, но батареи в комнатах пока холодные, потому что систему „завоздушило“. Нужно стравить воздух с батарей в квартирах на верхних этажах. Для этого нужно, чтобы жильцы были дома и впустили мастеров. Это будет только завтра», — рассказала агентству диспетчер Алена Логинова.

После этого разговора редакция еще раз связалась с жителями дома. По их словам, мастера из управляющей компании к ним сегодня не приходили. Как батареи, так и стояк отопительной системы остаются холодными.