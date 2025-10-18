Луна встретится с Венерой: на что повлияет астрономическое явление и как посмотреть

Луна в этот период будет в фазе убывающего полумесяца Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

19 октября россияне увидят одно из самых красивых небесных зрелищ осени — сближение Луны с Венерой. В этот период два ярких объекта ночного неба окажутся рядом в созвездии Весов. Астрологи обещают благоприятный период для налаживания личных и партнерских отношений. О том, когда ждать сближения Луны и Венеры, и как его увидеть — в материале URA.RU.

Когда Луна сблизится с Венерой

Максимальное сближение Луны и Венеры произойдет 19 октября 2025 года в 17:01 по московскому времени. В этот период расстояние между ними составит 3,5°. Это угловое расстояние на небе, равное, примерно, ширине шести лунных дисков. Луна пройдет с левой стороны от Венеры и будет находиться в фазе убывающего полумесяца. Это явление продлится до 20 октября 01:49 по московскому времени.

Как сближение Луны и Венеры повлияет на жизнь людей

В беседе с URA.RU астролог Борис Зак рассказал, что сближение Луны и Венеры благоприятно повлияет на сферу взаимоотношений. «Многие будут настроены миролюбиво по отношению к окружающим и будут испытывать внутреннюю гармонию. Также соединение повышает нашу эмпатию», — уточнил эксперт.

Продолжение после рекламы

Венера — вторая планета от Солнца. В астрологии она отвечает за красоту, наслаждение, гармонию, чувственность и способность любить. Люди, у которых активно проявлена эта планета в астрологической карте, обладают особым магнетизмом, привлекательностью и обаянием, чувством деликатности и такта.

«В период сближения Луны и Венеры эти качества ярко проявятся у многих знаков зодиака, так как аспект действует для всех одинаково. Так как Венера в этот раз находится в Весах, в знаке своей силы, то и раскроет все свои качества во всю мощь», — рассказал астролог.

Луна, которая также находится в это время в Весах, благоприятствует романтическим знакомствам и налаживанию партнерских отношений. Это касается, как личной жизни, так и профессиональной сферы.

Что можно и нельзя делать 19 октября

По словам астролога, на 19 октября выпадают 28 лунные сутки, которые считаются благоприятными практически для любых дел. Этому же способствует соединение Меркурия с Марсом, которое действует в этот день и наполняет нас предприимчивостью и деловой активностью.

«Весь день 19 октября благоприятен для активных действий, связанных с командной работой, налаживанием партнерских отношений и романтическими свиданиями», — рассказал Борис Зак.

Как увидеть сближение Луны и Венеры

Сближение Луны и Венеры можно наблюдать во всех регионах России. Для того, чтобы увидеть это астрономическое явление:

выберите место вдали от городских фонарей, открытые площадки с хорошим обзором восточной части горизонта;

смотрите на восток 20 октября с 1:00 до 3:00 по московскому времени;

используйте бинокль, так как ним вы сможете лучше разглядеть объекты.

Интересные факты о планете Венера