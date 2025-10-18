В Тюмени из пожара в многоэтажке спасено четыре человека
На пожаре пострадал человек
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени днем 17 октября загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме на улице Западносибирской. Как сообщили в Управлении МЧС региона, из огня было спасено четыре человека, один житель пострадал.
«Во втором часу дня в Тюмени поступило сообщение о пожаре в квартире 9-этажного многоквартирного жилого дома на улице Западносибирской. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены 4 человека. Один человек травмирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
