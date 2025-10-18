Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

В Тюмени из пожара в многоэтажке спасено четыре человека

18 октября 2025 в 14:12
Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени днем 17 октября загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме на улице Западносибирской. Как сообщили в Управлении МЧС региона, из огня было спасено четыре человека, один житель пострадал.

«Во втором часу дня в Тюмени поступило сообщение о пожаре в квартире 9-этажного многоквартирного жилого дома на улице Западносибирской. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены 4 человека. Один человек травмирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

