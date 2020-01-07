Британский еженедельник The Economist, который называют рупором европейской династии банкиров и общественных деятелей Ротшильдов, вышел с обложкой, стилизованной под таблицу для проверки зрения. Эксперты смогли разглядеть и расшифровать в ней главные тенденции 2020 года, среди которых — успешное будущее России.
The Economist ежегодно публикует обложки-предсказания, некоторые из которых действительно сбывались. Издание объясняет это тем, что каждую неделю его читают шесть миллионов человек, включая ведущих политических и деловых деятелей мира — и поэтому СМИ отражает вектор устремлений западной элиты, пишет «Комсомольская правда». Как разглядели эксперты из Института научных исследований третьего тысячелетия Илья и Юрий Белоусы, новая обложка The Economist указывает, что в 2020 году Трамп проиграет президентские выборы. При этом будущим президентом США может стать Элизабет Уоррен — потенциальный соперник Трампа от демократов на президентских выборах.
Также издание предсказывает ослабление Великобритании, что будет связано с ее выходом из Евросоюза, и продолжение торговой войны Китая и США. А для России издание прогнозирует успешное будущее — во многом это связано с кризисами в Британии и Германии и с возможным включением России в новую европейскую архитектуру безопасности. А слабости западных политиков в 2020 году позволят президенту РФ Владимиру Путину нормализовать отношения с Европой, в результате чего санкции будут сняты. Также ожидается, что новый президент Украины Владимир Зеленский попытается прекратить войну на востоке страны и провести переговоры с Москвой.