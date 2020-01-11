В Ираке убили журналиста, работавшего на российское видеоагентство

В иракском городе Басра неизвестные убили стрингера-оператора, который работал в видеоагентстве Ruptly (телеканал RT) Саафа Гали. Мужчина снимал митинг, на котором иракцы выступили против военного противоборства США и Ирана в стране.
«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье», — написала в своем Telegram главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Она добавила, что Гали готовил для агентства материалы из региона и снимал сюжеты об антиправительственных протестах. Всего для Ruptly оператор сделал 30 видеоматериалов.
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