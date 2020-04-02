В Свердловской области пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, впервые опубликованы данные, в каких населенных пунктах региона выявлены заболевшие COVID-19. Информацию об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.
«Сегодня стало известно о пяти новых заболевших, у кого подтвердился диагноз. Таким образом на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 38 случаев новой коронавирусной инфекции. Большинство из них в Екатеринбурге. Кроме того, двое заболевших в Камышлове, по одному в Заречном и Ревде, — сообщили в оперативном штабе.
Трое заболевших находятся в тяжелом состоянии, у пятерых состояние средней тяжести, у остальных — удовлетворительное. Вылечились и выписаны из больницы 12 свердловчан, в том числе четверо — 2 апреля. Близкий круг контактеров, то есть родственники, проживающие в одной квартире, госпитализированы, остальные находятся под наблюдением.
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