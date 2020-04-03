ВОЗ разъяснила, чем могут быть опасны самодельные маски

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Протесты против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, подросток, медицинская маска, протест, молодежь
ВОЗ не рекомендует носить маски здоровым людямФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Использование самодельных масок не гарантирует защиту от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

«Маска должна использоваться вместе с другими мерами. Маска создает иллюзию безопасности и люди могут думать, что этого достаточно», — приводит слова Язаревича РИА «Новости». Он уточнил, что многие люди не знают, как правильно носить маску, часто прикасаются к лицу самой маской или руками.

Также Язаревич напомнил, что обычные медицинские маски не обеспечивают 100%-ную защиту от коронавируса, поэтому носить их здоровым людям нет необходимости. «Те люди, у кого есть симптомы, должны ходить в масках для защиты других», — заключил Язаревич. В таком случае маска не позволит заразившемуся человеку выпустить вирус наружу, передает телеканал 360.

С тем, что обычные хирургические маски замедляют распространение возбудителей респираторных заболеваний согласны и китайские ученые, пишет ТАСС.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента.

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