ВОЗ разъяснила, чем могут быть опасны самодельные маски

Использование самодельных масок не гарантирует защиту от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
«Маска должна использоваться вместе с другими мерами. Маска создает иллюзию безопасности и люди могут думать, что этого достаточно», — приводит слова Язаревича РИА «Новости». Он уточнил, что многие люди не знают, как правильно носить маску, часто прикасаются к лицу самой маской или руками.
Также Язаревич напомнил, что обычные медицинские маски не обеспечивают 100%-ную защиту от коронавируса, поэтому носить их здоровым людям нет необходимости. «Те люди, у кого есть симптомы, должны ходить в масках для защиты других», — заключил Язаревич. В таком случае маска не позволит заразившемуся человеку выпустить вирус наружу, передает телеканал 360.
С тем, что обычные хирургические маски замедляют распространение возбудителей респираторных заболеваний согласны и китайские ученые, пишет ТАСС.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента.
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