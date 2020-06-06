В России число зараженных коронавирусом перевалило за 450 тысяч

В России зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 8 855 новых пациентов с коронавирусом. Кроме того, за сутки выздоровели 8 708 россиян, еще 197 умерли. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении. Наибольший прирост числа зараженных — в Москве (+1 992), Московской области (+758) и Санкт-Петербурге (+347).

Новые инфицированные есть и в регионах Урала: в Свердловской области (+249), в Челябинской области (+128), в Тюменской области (+39), в ЯНАО (+42), ХМАО (+127), в Пермском крае (+56), в Курганской области (+12).

За все время в России коронавирусом заразились 458 689 человек. Умерли 5 725 россиян, выздоровели 221 388 пациентов. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире уже более 6,89 миллиона зараженных, выздоровели 3,35 миллиона пациентов, умерли почти 400 тысяч человек.

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