Мария Захарова поблагодарила американских коллег за желание помочь устранить ЧП в Норильске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соединённые Штаты готовы оказать России помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске, заявил госсекретарь США Майк Помпео. В своем Twitter американский политик выразил сожаление по поводу ЧП.

«Несмотря на наши разногласия, Соединённые Штаты готовы помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы и предложить свой технический опыт», — отмечает Помпео. Он отметил, что американские специалисты могли бы провести техническую экспертизу, чтобы минимизировать последствия для окружающей среды из-за разлива топлива.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность американской стороне за готовность прийти на помощь.

«Мы фиксируем еще один жест доброй воли, который показывает, что можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», — отметила Захарова в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Она напомнила, что ранее РФ и США показали взаимовыручку в борьбе с коронавирусом.

Разлив дизельного топлива произошел в Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 («дочка» «Норникеля»). Причиной ЧП стала разгерметизация резервуара. Из-за аварии в Красноярском крае был введен режим ЧС федерального уровня. позже во время совещания президент РФ заявил, что компания «Норникель» покроет все расходы и «ни одного рубля бюджетных средств» потрачено не будет. 6 июня на оперативном штабе сообщили, что специалисты откачали в Норильске более 324 тонн дизельного топлива, пишет RT.