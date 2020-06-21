Минфин дал советы потерявшим работу во время пандемии россиянам

Россияне могут рассчитывать на государственные выплаты и больничный за счет экс-работодателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне, потерявшие работу во время пандемии коронавируса, могут рассчитывать на государственную социальную помощь. Это будет финансовой поддержкой для человека, который сейчас пытается трудоустроиться. Такое мнение озвучила эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

«Искать новую работу, конечно, нужно, но прежде всего, нужно постараться получить государственную социальную помощь, чтобы во время поиска работы иметь хотя бы небольшой доход и возможность минимизировать текущие расходы», — цитирует эксперта РИА «Новости».

Дайнеко советует сначала встать на учет в Центре занятости населения. Гражданину, который лишился работы из-за коронавируса с 1 марта 2020 года, полагается максимальный размер пособия в размере 12 130 рублей и районного коэффициента к нему. Важное условие для таких выплат — человек должен проработать не менее 26 недель в течение года. Пособие зависит от зарплаты с последнего места трудоустройства. Первые три месяца выплачивается 75% от заработка, потом — 60%, 40% и так далее. А на среднюю зарплату в течение двух или трех месяцев могут рассчитывать граждане, которых уволили в связи с сокращением штата. Дайнеко подчеркнула, что важно успеть подать заявление в центр занятости в течение двух недель.

Кроме того, если в течение месяца после увольнения россиянин заболел, его бывший работодатель обязан оплатить больничный. Также полагаются дополнительные выплаты безработным с несовершеннолетними детьми — финансовая помощь составит по 3 000 рублей на каждого ребенка.

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