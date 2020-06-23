В ПФР объяснили, как будут выдавать новые выплаты семьям с детьми

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Ранее Путин также поручил продлить надбавки медикам и социальным работникам, а с января 2021 года ввести новый налог для богатых — повышенную до 15% ставку для жителей страны, чей доход превышает пять миллионов рублей.

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — сообщили в фонде. Анонсированная 23 июня выплата будет перечислена автоматически.

Для получения анонсированной президентом РФ Владимиром Путиным повторной выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет не требуется оформлять соответствующее заявление. Пенсионный фонд России оформит все необходимые документы на основе предыдущих заявлений, сообщили в пресс-службе ПФР.

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