По словам Владимира Путина, Россия достойно ответила на вызов ситуации с коронавирусом
В пандемию коронавируса выплаты медикам, соцработникам и семьям с детьми до 16 лет решено продлить. Также в стране повысили налог для богатых, а в IT-отрасли проведут налоговый маневр. Об этих и других мерах поддержки заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.
В своем обращении российский лидер предложил:
- продлить стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, на июль и август. Эти доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных;
- продлить выплаты социальным работникам до 15 сентября и учитывать их при расчете отпускных;
- с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Вырученные средства направят на социальные нужды;
- в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая будет проведена автоматически;
- повышенные пособия по безработице продолжат действовать в июле и в августе. Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка;
- распространить льготную ипотеку по ставке 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн рублей;
- направить 100 млрд рублей на льготные кредиты для сохранения занятости;
- с 1 июля распространить режим самозанятых на всю страну — статус самозанятого можно будет получить с 16 лет;
- бессрочно снизить ставку страховых взносов для IT-компаний до 7,6%, а налог на прибыль — до 3%;
- оказать дополнительную финансовую помощь регионам — выделить еще 100 млрд рублей.
С начала пандемии COVID-19 Путин обращался к россиянам уже несколько раз. В предыдущие разы он объявлял о мерах поддержки в период пандемии. В частности, речь шла о допвыплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.
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