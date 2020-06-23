Путин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, портрет, путин владимир
По словам Владимира Путина, Россия достойно ответила на вызов ситуации с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пандемию коронавируса выплаты медикам, соцработникам и семьям с детьми до 16 лет решено продлить. Также в стране повысили налог для богатых, а в IT-отрасли проведут налоговый маневр. Об этих и других мерах поддержки заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

В своем обращении российский лидер предложил:

  • продлить стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, на июль и август. Эти доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных;
  • продлить выплаты социальным работникам до 15 сентября и учитывать их при расчете отпускных;
  • с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Вырученные средства направят на социальные нужды;
  • в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая будет проведена автоматически;
  • повышенные пособия по безработице продолжат действовать в июле и в августе. Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка;
  • распространить льготную ипотеку по ставке 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн рублей;
  • направить 100 млрд рублей на льготные кредиты для сохранения занятости;
  • с 1 июля распространить режим самозанятых на всю страну — статус самозанятого можно будет получить с 16 лет;
  • бессрочно снизить ставку страховых взносов для IT-компаний до 7,6%, а налог на прибыль — до 3%;
  • оказать дополнительную финансовую помощь регионам — выделить еще 100 млрд рублей.

С начала пандемии COVID-19 Путин обращался к россиянам уже несколько раз. В предыдущие разы он объявлял о мерах поддержки в период пандемии. В частности, речь шла о допвыплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...