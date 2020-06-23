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С начала пандемии COVID-19 Путин обращался к россиянам уже несколько раз. В предыдущие разы он объявлял о мерах поддержки в период пандемии. В частности, речь шла о допвыплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.

В пандемию коронавируса выплаты медикам, соцработникам и семьям с детьми до 16 лет решено продлить. Также в стране повысили налог для богатых, а в IT-отрасли проведут налоговый маневр. Об этих и других мерах поддержки заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

По словам Владимира Путина, Россия достойно ответила на вызов ситуации с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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