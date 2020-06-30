По данным неназванных источников, Дональд Трамп регулярно оскорблял лидеров других стран по телефону Фото: Сайт Президента России

Президент США Дональд Трамп в засекреченных телефонных разговорах называл канцлера Германии «глупой» и обвинял ее в нахождении под влиянием России, а экс-премьера Британии Терезу Мэй называл «дурой» за нерешительность по вопросу Brexit. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в разговорах с Меркель и Мэй Трамп совершал на них постоянные нападки. «Он называл ее [Ангелу Меркель] „глупой“ и обвинял в том, что она находится в кармане у русских. Наибольшую жесткость он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким», — цитирует РИА «Новости» одного из источников CNN.

Эти слова подтвердил немецкий источник, который отметил, что телефонные разговоры были настолько необычными, что в Берлине приняли дополнительные меры для сохранения их секретности. Источник назвал Трампа крайне агрессивным и рассказал, что из-за президента США круг тех, кто мониторит звонки Ангелы Меркель, сократился. По данным другого источника, бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй Трамп называл «дурой» и бесхребетной за ее политику по Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам. Нападкам, по данным инсайдеров, подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, а также канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.

При этом в разговорах с президентами России и Турции, по словам источников, Трамп настолько часто оставался побежденным, что вызвал опасения за национальную безопасность страны. По данным засекреченных источников из Белого дома и разведки США, Трамп систематически оказывался неготовым к обсуждению серьезных вопросов, а многие сотрудники Белого дома и разведки, по данным источников, пришли к выводу, что во время переговоров с главами других государств Трамп регулярно «бредил».

Ранее власти Ирана выдали ордер на арест Дональда Трампа. Президент США и десятки других лиц, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, передает RT.

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